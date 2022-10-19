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微波完才知「超商提網收2元」　她公審臉超腫！內行曝1招：有半價

▲▼7-11停止供應一次性提網。（圖／業者提供）

▲7-11停止供應一次性提網。（圖／業者提供）

網搜小組／劉維榛報導

到小7買餐點，即起提網要收費2元。不過有女網友驚呼，今（19）日在超商微波完午餐後，才得知提網改成使用者付費，讓她難以接受，「為什麼不是結帳時候就告知？」文章曝光後，引來網友回應「不提供講很久了，只是緩衝期過了，近日開始實施」。對此，有內行人建議可到App買提網，目前活動只要半價。

一名網友在臉書《爆怨公社》透露，今日去超商買午餐，等到食物微波加熱完後，原PO才得知提網要收費，讓她不滿直呼，「為什麼不是結帳時候就告知？」

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事實上，為了響應減塑環保，7-11自12日起不再供應一次性免費提網服務，現有免費提網視各店庫存狀況用完為止，有需求民眾可用2元加購咖啡提袋及鮮食提袋，皆可重複再使用。

文章曝光後，底下網友則反酸，「新聞都有報導，為的是讓消費者自行帶環保袋出門啊，一起環保愛地球吧」、「使用者付費，很難？」「給你方便，不是理所當然～結案」、「自己帶袋子啊」、「這個新聞跟網路上一堆！沒事啦～習慣就會自己帶袋子或就買袋子吧」、「早就發布一段時間了，是跟我們活在不同世界嗎」、「我去的711都有放立牌說要收費了耶」、「多花2元還有發票中一千萬機會」。

不過也有人驚呼不知情，「我昨天去7-11，剛好聽到提網要收費，我也昨天才知道」、「我也不知道要花錢，但我不會抱怨」、「我也還沒被收費過，完全不知」、「原來這真的要收費了」。

儘管7-11即起不再提供提網，但業者在OPENPOINT的App上有推出「1點」的優惠活動，包括鮮食不織布提袋、飲品1入／2入的重複使用提袋，原價2元如今點數1點就可換購，等於半價就能買到，每項皆限購10組，兌換期間至11月22日。

▲▼ 提網半價（圖／記者劉維榛攝）

▲超商App上推出提網半價活動。（圖／記者劉維榛攝）

另外《ETtoday新聞雲》也整理全家、OK mart、萊爾富是否有提供咖啡、鮮食提網等最新規定，如下：

►全家

全門市目前「停止供應免費咖啡提網」，並提供可重複使用不織布咖啡提袋供消費者選購，有1杯裝與2杯裝尺寸，每個售價2元；另外提供鮮食提網同樣屬可重覆使用的不織布材質，「若消費者購買多樣鮮食商品不便拿取，各門市將視其需求提供鮮食提網」，並鼓勵消費者重複使用，後續將觀察需求進行評估調整。

►OK mart

目前現煮咖啡提供2種外帶包裝選擇，有「免費提供」的咖啡杯座與紙袋，以及自費但可重複使用的「咖啡專用不織布提袋」，分別有1杯裝與2杯裝尺寸，每個售價3元：鮮食提網因應消費者使用需求，「持續提供藍色提網服務」，但後續將會視市場需求進行調整，也有提供可重複使用的加價「環保兩用袋」。

►萊爾富

目前現煮咖啡提供2種外帶包裝選擇，有「免費紙袋」及「自費提網」，每個售價2元；鮮食部分目前則仍有提供「一次性免費提網服務」。

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