黃珊珊轟「指揮官變競選幹部」　王必勝：被批評這麼多無所謂啦

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊因「防疫旅館誰發想」爭議再度槓上指揮中心，現任指揮官王必勝多次回應後，被黃珊珊轟「變陳時中的競選幹部」。對此，王必勝今表示「我就代表指揮中心，不是誰的總部，也不是替誰說話，我們已經被批評這麼多這麼久，都無所謂啦！」

黃珊珊在新書自稱發想防疫旅館、防疫計程車，被民進黨台北市長參選人陳時中批評是「剽竊」衛福部次長石崇良，黃珊珊也氣的喊告陳時中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝今再度回應，這件事如果執著在哪個名詞是她創的，「我沒有意見，因應那個情勢，我們會發展出應對的做法，1/27陳前指揮官交辦，我和石崇良次長就研究出台灣模式，也就是居家檢疫和隔離的模式，應用在集中檢疫所，這是最早的。」

王必勝說，有了集中檢疫所，後面就衍伸到防疫旅館，「我認爲都是從這樣的想法開始的，大致上就是這樣，這應該交由大家自己去評判。」

針對指揮中心回應，黃珊珊也反擊，王必勝對於過程應該相當清楚，剛開始集中檢疫所都是王必勝在控制，一開始會幫忙，後來完全不收，所以才會找到防疫旅館，「我想王必勝現在是迫於無奈，我相信他不是這樣的人，他現在變成要變成競選幹部，這部分滿可悲的」。

對此，王必勝也直言「我就代表指揮中心，不是誰的總部，也不是替誰說話，我們已經被批評這麼多這麼久，都無所謂啦！」至於是否認為黃珊珊是剽竊？他表示「要看用什麼角度去看，我不再多做評論。」

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！