「高端補打方案」最快今天有答案！藍委批耗時半年不如PCR

▲衛福部長薛瑞元10/19立院備詢。（圖／翻攝立院直播）

記者洪巧藍／台北報導

打高端造成出國赴日障礙有望解套！指揮中心昨日拋出正研議是否開放加打，已進入簽核程序。衛福部長薛瑞元今（19）日接受國民黨立委賴士葆質詢時回應時程「應該很快，今天、明天就會有答案」。不過賴士葆仍然批評，如果是三劑都接種高端的民眾，以目前間隔推算得等上半年才能補完，還不如花3500元做PCR，根本呼攏一場。

日本並未認可台灣的高端疫苗，如果沒有接種三劑受認可疫苗要赴日，必需持有出國前72小時PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，也引發高端出國障礙爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥昨表示，目前正在研議針對如赴日本沒有打到認可疫苗需提供PCR陰性證明的狀況，開放補打認可疫苗；他也補充，這是屬於政策範疇，無需經過ACIP專家諮詢會討論，目前已在簽核中，待完成簽核就會與國人報告。

薛瑞元今日出席立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，會前接受堵訪時不願多談，僅說方案「已經要上路了」，相關方案內容執行，要問指揮中心，他不方便回答。

▲藍委質疑，3劑都打高端的人赴日前再補打恐耗時半年。（圖／翻攝立院直播）

賴士葆質詢時問及相關方案，薛瑞元表示「應該很快，今天、明天就會有答案」。不過，仍遭賴士葆批評，日本規定要打三劑國際認證，補打一劑之後打第二劑要等6~8週，第三劑要105天，「靠你計畫補打疫苗，可憐高端族要等半年，不如花3500做PCR」，看起好像在回應老百姓，實則根本呼攏一場？全部三劑都高端就是要半年才能去。薛瑞元則說，這是比照先前高端赴美國的補打方案。

針對打高端疫苗是否可以再補打其他疫苗，莊人祥9月底曾表示，目前僅有提供去美國等「沒有接種認定疫苗就不能入境國家」的民眾補打，至於日本是「未打認定疫苗可提供出國前72小時PCR陰性證明」，就不在此範圍；現在則準備比照此作法，擴大到赴日民眾也適用。

▲衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！