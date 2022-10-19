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5公分啤酒罐太Q！「海尼根星銀系列」變身悠遊卡了　只有9000組

▲▼海尼根Silver星銀罐裝造型悠遊卡。（圖／業者提供）

▲最新「Silver星銀罐裝造型悠遊卡」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼「0.0零酒精罐裝造型悠遊卡」3分鐘被搶光後，這次終於等到「海尼根Silver星銀罐裝造型」也變身悠遊卡了，神還原星銀啤酒罐並打造成5公分大小，超級欠收藏，即日起於指定通路開賣，全台限量9000組，鐵粉肯定要搶。另，近日也有超可愛三麗鷗牛奶系列立體icash2.0，一次就有5大角色搭配不同口味迷你牛奶盒，可愛爆表。

▲▼海尼根Silver星銀罐裝造型悠遊卡。（圖／業者提供）

▲星銀罐裝造型悠遊卡只有5公分高。

海尼根Silver星銀罐裝啤酒驚喜變身「立體造型悠遊卡」了，不僅神還原上方拉環、瓶身設計等細節，還多了超可愛星星圓形吊牌，且整體罐身只有5公分高，迷你又可愛，即日起於全台7-11開賣，10月26日家樂福也買得到，全台限量9000組，提醒須搭配罐裝星銀啤酒一同購買。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼三麗鷗牛奶系列icash2.0。（圖／翻攝官網）

▲三麗鷗牛奶系列icash2.0開賣了。（圖／翻攝官網）

另，三麗鷗鐵粉則不能錯過最新「三麗鷗牛奶系列icash2.0」立體造型嗶嗶卡，一次推出Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗、雙星仙子等5大角色，並以5種牛奶口味圖案設計搭配迷你牛奶盒設計，可愛爆表，即日起於7-E11線上購物／門市、博客來等通路開賣，除了可單獨購買外，也有5款角色組合可以一次買齊，想收藏就趁現在。

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