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下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

▲▼公車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名女網友因下公車悠遊卡變負數被司機攔下。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

現代搭乘大眾運輸工具都會使用電子票證，若卡內餘額不足，就會呈現負數金額，只要再去加值就可以繼續使用。一名女網友指出，最近在搭公車時發現卡內剩不到12元，所以下車刷卡餘額是負的，司機卻不爽叫她補差額，讓她不解「加值時就把負值給扣掉了，為何要再投錢？」此文意外釣出一票苦主，都表示自己曾經被司機騙過。

▲。（圖／翻攝自Dcard）

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▲該名女網友的發文。（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友在Dcard發文詢問，「到底悠遊卡變成負的對司機有沒有影響？」自己近日搭公車時卡內剩不到12元，所以下車的時候刷卡自然而然是負的，「然後司機就有點不爽的叫住我，但是因為那時候有很多人要上車，感覺他也不想跟我說了，後來我就直接走了。」

事後原PO不斷思考為何司機要叫住她，「我就突然想到在我國中還是高中的時候，有次也發生悠遊卡變成負的狀況，結果公車司機直接叫我補額，叫我要再投錢」，因為當時沒想太多就投了，可是後來去加值卡片時就把負值給扣掉了，不明白為什麼要再投錢，「悠遊卡變成負的到底對司機有沒有影響？」

此文一出立馬釣出一票苦主表示，「我悠遊卡裡面只有12然後變-3，司機超兇叫我投20，說什麼基本錢，然後我那時候嚇到就投了，下車才覺得不對勁」、「我曾經上車刷卡剩不到15塊扣掉後變負的，下車刷了就顯示餘額不足，結果我要下車時司機就瞬間把門關起來，司機就很兇的說我沒付錢，到家直接打客服投訴，感覺有被司機羞辱到，氣死我了。」

也有不少網友認為，「關司機什麼事，錢又不是他的」、「你最好打電話去問公車客服，正常應該是變成負數，下車後去儲值就好了，從沒遇過要現場補差額的，感覺是多付錢」、「司機訓練不足，應該投訴他的，不然他無知然後都叫每個人補差額」、「悠遊卡最多不是可以到負60嗎？」

不過有網友分析，悠遊卡本身就有100元成本，公車、捷運可以負的一次，但金額太高不行，「負的一樣有扣款成功哦，那個司機坑妳錢，如果顯示餘額不足才是要補錢的。」

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