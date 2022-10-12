　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

▲▼棺材,下葬,埋葬,殯葬,葬禮。（示意圖／Pixabay）

▲女子表示，哥哥已經過世7年，近日卻突然收到悠遊卡的補繳、罰款通知。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一名女子12日指控，親哥哥7年前過世，當時有將生前財產結清、銷除帳號，沒想到今年突然收到悠遊卡的補繳、罰款通知信，還被要求攜帶死亡證明臨櫃繳費，讓她瞬間氣炸，「不是繳不起，是真的太擾民！」

這名女子在「爆怨公社」指控，哥哥2015年過世後，家人有進行結清帳號、銷除的步驟，沒想到今年7月突然收到悠遊卡扣款失敗的單據，被要求繳納15元、滯納罰款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子收到信件後，立刻致電客服人員，告知哥哥已經過世，戶頭也有結清，能否提供繳費條碼，讓他們方便付款，「因為上班族真的沒有時間跑銀行一趟繳費」，對方卻告知「帳號已經消除」，因此無法使用條碼付款，只能帶著死亡證明，到臨櫃繳費。

▲▼公車,悠遊卡,刷卡,搭車。（示意圖／ETtoday資料照）

▲女子詢問對方，是否能用條碼繳費，卻因為哥哥的帳戶已經註銷，所以只能臨櫃辦理。（示意圖／ETtoday資料照）

女子感到相當憤怒，詢問能否跟悠遊卡公司聯繫，對方則告知，是被該公司委託收費，讓她不禁吶喊，「不是繳不起，是真的太擾民。」

因為悠遊卡早就不見、沒有使用，因此收到信件時，一度以為是遭到盜用，後來經過查詢，才知道是哥哥2015年6月搭公車欠繳的費用。

貼文曝光後，也有不少人留言建議，「我會帶遺照去繳費而且會拿超大張的，再請收費櫃檯跟照片說一下，已收費」、「告訴他們你哥想要自己繳，請他們提供窗口聯絡住址」、「2015年就辦結清了，現在都2022年了」、「不要繳啊，讓他們去跟你哥要」、「都往生了，就不要鳥他，呆帳就好。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
哥哥過世7年「突收催繳通知」！她傻眼：帶死亡證明去繳錢？
國道12連環撞！油罐車失控衝破陣「鏟車滾2圈」　10秒驚悚片
快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬美女幕僚：我男友
獨／疫情解封阿公脫口罩　親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞
他胰臟炎命危！醫抽出「整管奶油血」看傻　這類食物害的
林義豐台南看板「六都車禍死亡率第一」　網傻：自豪？
快訊／台東耕耘機翻覆！駕駛遭壓無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

校園單日+10658「連2天增加逾9千例」　 累計超過69萬例確診

一日大學生體驗　嘉藥USR助銀髮族圓夢

世界看見台灣！朝陽女大生「勇奪建築設計國際獎」

獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

男菸齡20年...右肺二度氣胸送醫　緊急手術才能呼吸

少女深夜赤腳上街亂晃！　外送員走近一看驚呆：沒穿內衣褲

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

校園單日+10658「連2天增加逾9千例」　 累計超過69萬例確診

一日大學生體驗　嘉藥USR助銀髮族圓夢

世界看見台灣！朝陽女大生「勇奪建築設計國際獎」

獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

男菸齡20年...右肺二度氣胸送醫　緊急手術才能呼吸

少女深夜赤腳上街亂晃！　外送員走近一看驚呆：沒穿內衣褲

許光漢、林柏宏BL劇照曝！對視電流飄腐味　 王淨同框無視男神存在

藏金條？彰化神秘「百年保險櫃」找不到鑰匙　懸賞高手開箱

對朋友也說不出真心話！專家曝「1想法」太強烈：80%人都很在意

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

國道12連環撞！油罐車失控衝破陣「鏟車滾2圈」　10秒驚悚片曝光

47歲志玲姐姐凍齡靠「宇宙飲食法」，營養師教你這樣吃

「有舞台更重要」　王勝偉吸收資訊多跟年輕人交流

台海環演後！中共軍艦每日侵擾我周邊海域　兵力從2艘增加到5艘

紡織變成科技產品！　遠東新參展TITAS大秀綠色實力

「18歲公民權」發表會11月12日登場　4黨立委當正方代表

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

生活熱門新聞

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

藝人劉真在隔壁病房！她40歲前拼命賺錢差點心臟衰竭

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

1歲男童家中死亡！送醫檢驗PCR陽性　前一天才因感冒就醫

晚2小時出生「多當8月兵」　他求安慰被轟

更多熱門

相關新聞

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

新北市樹林區一名騎士12日早上8點多於中正路因不明原因與公車發生碰撞，當場倒地，而公車還衝上中央分隔島，警、消人員到場發現騎士已明顯死亡未送醫。公車司機表示，當時他看到騎士滑行，有緊急轉動方向盤才衝上分隔島，不確定有沒有輾過，詳細案發原因仍有待釐清。

駕駛恍神撞上公車　35名乘客嚇壞

駕駛恍神撞上公車　35名乘客嚇壞

澎湖聯結車與機車相撞！騎士重傷將後送

澎湖聯結車與機車相撞！騎士重傷將後送

哈士奇癌末不走　1句話迴光返照

哈士奇癌末不走　1句話迴光返照

婦搭公車遺失皮夾急哭　警載她一路追

婦搭公車遺失皮夾急哭　警載她一路追

關鍵字：

過世悠遊卡呆帳公車

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

即／國1北上油罐車失控撞11車　回堵10公里

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面