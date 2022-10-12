哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

▲女子表示，哥哥已經過世7年，近日卻突然收到悠遊卡的補繳、罰款通知。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名女子12日指控，親哥哥7年前過世，當時有將生前財產結清、銷除帳號，沒想到今年突然收到悠遊卡的補繳、罰款通知信，還被要求攜帶死亡證明臨櫃繳費，讓她瞬間氣炸，「不是繳不起，是真的太擾民！」

這名女子在「爆怨公社」指控，哥哥2015年過世後，家人有進行結清帳號、銷除的步驟，沒想到今年7月突然收到悠遊卡扣款失敗的單據，被要求繳納15元、滯納罰款。

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女子收到信件後，立刻致電客服人員，告知哥哥已經過世，戶頭也有結清，能否提供繳費條碼，讓他們方便付款，「因為上班族真的沒有時間跑銀行一趟繳費」，對方卻告知「帳號已經消除」，因此無法使用條碼付款，只能帶著死亡證明，到臨櫃繳費。

▲女子詢問對方，是否能用條碼繳費，卻因為哥哥的帳戶已經註銷，所以只能臨櫃辦理。（示意圖／ETtoday資料照）



女子感到相當憤怒，詢問能否跟悠遊卡公司聯繫，對方則告知，是被該公司委託收費，讓她不禁吶喊，「不是繳不起，是真的太擾民。」

因為悠遊卡早就不見、沒有使用，因此收到信件時，一度以為是遭到盜用，後來經過查詢，才知道是哥哥2015年6月搭公車欠繳的費用。

貼文曝光後，也有不少人留言建議，「我會帶遺照去繳費而且會拿超大張的，再請收費櫃檯跟照片說一下，已收費」、「告訴他們你哥想要自己繳，請他們提供窗口聯絡住址」、「2015年就辦結清了，現在都2022年了」、「不要繳啊，讓他們去跟你哥要」、「都往生了，就不要鳥他，呆帳就好。」

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