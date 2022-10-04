超級悠遊卡上市！靠手機就能加值　柯文哲預期大賣：可知小孩錢花到哪

▲SuperCard超級悠遊卡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡公司4日推出「SuperCard超級悠遊卡」，將悠遊卡單筆消費上限從1500元調高至1萬元，並搭配悠遊付APP推出「悠遊卡加值機」功能，可將「SuperCard超級悠遊卡」放在手機背面NFC感應區加值。台北市長柯文哲預言，這東西會大賣，宣傳重點應放在國小，就能讓爸媽知道小孩錢花到哪裡去。

悠遊卡公司於4日上午舉辦「SuperCard超級悠遊卡」記者會，悠遊卡公司表示，悠遊卡因單筆1500元、單日3000元的消費上限，運用場域有所侷限，為了解決廣大卡友們的使用痛點，重磅推出「SuperCard超級悠遊卡」，卡片技術規格大大升級，單筆消費上限也調高至1萬元，足以因應各式各樣的現金消費場域，線上交易也可以使用悠遊卡。

▲悠遊卡公司董事長陳亭如。（圖／記者袁茵攝）

悠遊卡公司指出，為讓「SuperCard超級悠遊卡」功能更為全面，悠遊付「悠遊卡加值機」也同步上線，可讓悠遊付直接變身加值機；點開悠遊付中「悠遊卡加值機」後，將「SuperCard超級悠遊卡」置於手機背面NFC感應區，就能直接以悠遊付錢包的餘額為卡片加值。

柯文哲致詞時表示，以前透過捷運站加值機，悠遊卡內儲值金用完就可用現金加值，但如果錢用完沒辦法加值怎麼辦，用現金加值是很LOW的方法，加上遠端綁卡加值需直屬關係才可行，所以他預期「超級悠遊卡」會大賣。

柯文哲認為，父母會想知道小孩子把錢花到哪、加值買哪些商品，使用「超級悠遊卡」後媽媽就可馬上知道內容，「但高中生則會遇到困難，畢竟不想讓父母知道錢用去哪，所以重點宣傳應從國小開始。」

▼柯文哲參加SuperCard超級悠遊卡啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）