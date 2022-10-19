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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打高端疫苗不能赴日！黃珊珊：高端應幫忙PCR　或提供3500元

▲▼黃珊珊走訪直興市場。（圖／記者陳家祥攝）

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

各國國境陸續解封，受許多台灣人喜愛的日本要求，入境需接種3劑認可的疫苗，否則需出示PCR陰性證明，但高端未列入認可名單，指揮中心發言人莊人祥稱，研議讓民眾加打其他廠牌疫苗。無黨籍台北市長參選人黃珊珊提議，應該由高端公司替想去日本卻接種高端疫苗的人PCR。

針對接種高端想赴日得自費3500元做PCR，指揮中心研擬加打其他廠牌疫苗一事，黃珊珊19日上午接受《POP撞新聞》專訪時表示，如果民眾只是想要去日本，那就由高端公司幫忙出3500元，或是提出相關試劑幫做PCR，「你要他們再打AZ疫苗，請問那些人為什麼要再打？」

黃珊珊認為，要接種高端的民眾再打疫苗，代表高端保護力有問題，「如果高端保護力沒有問題，為什麼要再打疫苗？出3500元就好啦！代表連中央都不認為有保護力。」

黃珊珊指出，如果高端的疫苗不能讓民眾出國，「自己（高端公司）是不是應該負點責任？不該讓打疫苗的人付。」目前只有日本需要此要求，倘若其他國家也需要，當然要能夠做處理，「現在讓民眾再打1劑疫苗，請問打高端的不是都很相信（疫苗）保護力嗎？」

最後，黃珊珊強調，接種高端疫苗的100多萬人中，只有部分人會去日本，既然數量有限，那有需求再出即可，而高端本來就有PCR技術，成本上也會比幫付3500元少很多。

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