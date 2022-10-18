新竹選戰吹起建設風！新竹爸爸發文：分享政績是因為認同

▲近日不少新竹網友分別在臉書、blog、Twitter，分享近年的城市改變，吹起一陣分享新竹改變的風潮。（圖／翻攝自Mon言Mon語，下同）

政治中心／新竹報導

選戰進入關鍵期，一名新竹媽媽「豆哥」只因在臉書分享前新竹市長林智堅、新竹市長候選人沈慧虹政績，遭政黑網軍出征，反引出更多網友站出來聲援，訴求選戰不應影響人民發聲權！超萌小網紅「阿mon mon」的爸爸，昨（17）晚也在臉書寫下2千字長文，述說他對新竹建設的體驗，他說「分享政績不是為了幫助誰選舉，而是單純『我們認同』」！

近日不少新竹網友分別在臉書、blog、Twitter，分享近年的城市改變，以「新竹改變大聲說」、「今天你不說話明天你說不了話」等等hashtag做串連，從新竹公園、新竹左岸、港南運河公園等休憩景點，到前後站地下道、公道三等交通建設，還有新竹光臨藝術節、兒藝節等藝文節慶都被網友一一點名，吹起一陣分享新竹改變的風潮。

Mon爸在臉書寫道，原先接觸林智堅「議員」的時代，事實上對他第一印象並不好，直到帶著孩子阿Mon去了改造後「港南運河公園」，發現已跟印象中完全不同，孩子去玩「很愛很愛」。他說，對17公里海岸線、南寮漁港、新竹動物園、台灣設計展、光臨藝術節、小小樂高市長等景點活動的評價標準很簡單：就是孩子喜不喜歡。

Mon爸說，無論是、非、對、錯、好、壞、讚、爛，政績就是由市民去體驗和評論，沒有好壞對錯的定論，孩子隨成長不斷改變的身型，但從來沒改變滿滿的笑容。他質疑，這些東西是真實的，不可抹滅的，確實存在的體驗，但因為選舉的關係，成為公眾網路不可談論的議題，談論了、細數了就會成為被攻擊的對象，「這不是一件很奇怪的事情嗎？」

他也說，他並不認為林智堅市長之前的新竹市有多爛或多差，但他從堅稱自己是『台中人』，到這幾年會自稱自己是『新竹人』，是因為對這塊土地開始有了認同，因為這座城市開始對孩子相當友善，孩子也非常喜歡新竹這幾年的各項設施、活動與公園。

他表示，不該為了選舉，抹滅這8年來新竹美好的一面，抹滅過去這八年努力在市政的市府公務員和市長團隊，身為一個父親，想勇敢的，有責任的，大聲的，對這幾年帶給他們歡笑與美好體驗的新竹市府團隊，說一聲：謝謝你們！你們辛苦了！