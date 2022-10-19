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侯友宜衝2024？　一番話埋伏筆

對於國民黨的路線問題，侯友宜認為應走向中道、理性，不要將顏色作為價值判斷的基準。（翻攝侯友宜臉書）

▲對於國民黨的路線問題，侯友宜認為應走向中道、理性，不要將顏色作為價值判斷的基準。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我一向以新北好、北台灣好、中華民國就會好的眼光看新北市。」侯友宜力推他的新北2030願景，但問題是連任市長的任期也只到2026年，究竟要如何達成此項政見？他說：「我離開警大之前，把警大的未來改建全部規劃好，包括體育館、射擊館、行政大樓、老舊宿舍，剛要開始蓋我就離開了，8年後蓋好了，以後的校長就是跟著走，當時我不做，以後也沒有人要做。」

一番話也透露出侯對下一步早已有所準備，「做什麼職位沒那麼重要，重要的是離開後，你在這個職位上對得起自己。」他說，人生沒有所謂「職業不一樣，價值就不一樣」，這就是為何他很重視里長，甚至把市長當成里長做，「真的有辦法嗎？這一點我很佩服自己，現在當里長真的不簡單！」

外界普遍認為，侯連任一役的得票能量，將成為2024年挑戰總統選舉的指標？一聽到更上層樓，他揮揮手意有所指地說：「明天會如何？沒人知道。」他只堅信努力做事、為國家人民奉獻，無論在哪個職位都能受到人民尊敬，眼下最重要的還是「現在」，有人民認為他做不好的地方，就盡力改進。

被視為藍營最強母雞的侯友宜，3日與台中市長盧秀燕南下，出席國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢活動。

▲被視為藍營最強母雞的侯友宜，3日與台中市長盧秀燕南下，出席國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢活動。

侯友宜也說，自己從警30多年，歷經各種大小事件、辦過各型態的刑案，與自己日夜相處的弟兄同仁，生與死的距離往往就在瞬間發生，那些槍林彈雨的歲月教會他的事，就是把握當下。他說：「人生最重要的是定位，不是職位。」

相較4年前，國民黨少了「韓流」，各地選情冷清，反觀侯的選情依舊穩定領先，被黨內寄與厚望，盼他扮演「最強母雞」，對此，侯友宜說，他對輔選沒有排斥，「只要人品好的人，需要我的地方，我絕對不會推辭。」

他強調，自己沒有要取代誰，「沒有誰是母雞或領頭羊。」每個縣市的社會文化、地理環境有所不同，大家互相交流參考而已，所以沒有什麼他引領誰或帶領誰的問題；他做事只看是非、不看黨派，未來只要志同道合的人，都可以合作。

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