陳時中「當選絕不做3件事」　游淑慧：更確定不能讓他當選

▲陳時中挑戰台北市長寶座。（圖／攝影中心攝）



記者陳俊宏／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中表示，當選後不會做三件事，包括「不會把責任推給屬下、不會跟中央對抗、不會在救災時人不在災害應變中心」。對此，國民黨台北市議員游淑慧今天（19日）指出，「看了陳時中說的 『當選後絕對不會做的3件事』，我就更確定不能讓他當選。」

陳時中18日接受電台專訪提到，第一，他不會把責任推給屬下，因為他希望可以好好帶領市府的8萬名優秀員工，不會把責任丟給其他人，做一個負責任的市長；第二，他不會跟中央對抗，因為中央的資源很多、專家很多，他會努力尋求中央跟專家的協助，把事做好；第三，不會在救災時，人不在災害應變中心。

對此，游淑慧在臉書指出，關於陳時中說的第一件事，「但愛護部下不等於包庇和縱容、搞外遇、偷生子，疫情緊繃時間仍偷空約會。但只要是大阿中自己人，就沒關係，還能升高官。賞罰不清、是非不明。」

▲▼陳時中掃街拜票。（圖／攝影中心攝）

對於陳時中提到的第二件事，游淑慧說，「所以陳時中在中央時，叫台北市市民吃萊豬，市民就要吃萊豬？陳時中在中央時，發文不准台北市調高育兒津貼，我們就得放任家長辛苦？什麼叫對抗？如果什麼都聽中央的，那就官派市長就好。」

至於陳時中提到的第三件事，游淑慧表示，現在每天新增病例仍在高峰，每天都有數10人死亡，陳時中7月18日辭職參選，有48例新冠患者過世，「陳時中還不是照樣走人、落跑選舉。這場疫情遠比這次災情更為嚴重……奉勸大阿中少打救災這題，被你放生不管的疫情更慘烈。看了陳時中說的『當選後絕對不會做的3件事』，我就更確定不能讓他當選。」