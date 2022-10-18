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庶民參選人「存款破億」！擁逾150筆土地　立委驚呆：在玩大富翁？

▲鍾東錦、謝福弘。（圖／記者蔡文淵攝）

▲鍾東錦財力雄厚，擁有破億元現金存款，還有超過150筆土地、18筆建物。（圖／記者蔡文淵攝）

記者柯振中／綜合報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦被爆料財力雄厚，自稱「庶民」卻擁有上億現金，土地及建物的持有數量更是不可思議，讓時代力量立委王婉諭直喊，根本就是將購置房地產講得「像在玩大富翁遊戲」。

鍾東錦12日在臉書上PO文，稱這次選戰是「一場庶民與黨政要角的對決」，只要手握民意，就能對抗三黨夾擊。不過，鍾東錦的財產申報曝光後，卻讓王婉諭感到不可思議，翻開全台所有縣市首長的財產申報資料，能夠匹敵的少之又少。

王婉諭列出，鍾東錦自稱「庶民」，財產申報當中，卻有159筆土地、18筆建物，以及1億1,738萬9,880元的存款，還有價值1億7,208萬4,119元的保險。此外，鍾東錦還有價值433萬3,100元的證券，以及3輛汽車（含2輛雙B轎車），以及1億3,600萬元的債務。

▼王婉諭列出鍾東錦的財產，顯示對方財力十分驚人。（圖／翻攝臉書／王婉諭）

▲▼鍾東錦財產十分驚人。（圖／翻攝臉書／王婉諭）

王婉諭表示，被問及財產來源、流向時，鍾東錦曾說，自己是透過傳統的理財方式，手上有閒錢就買地、置產，才會有如此成就，這種說法更是可笑，根本就把購置房地產「講得像在玩大富翁一樣」。

王婉諭直言，對於平民百姓而言，購置房地產，首要考量的是使用價值、用來居住，而非投資買賣，尤其還要背負沉重的頭期款、房貸，根本不可能手上有閒錢就拿來買房產。

王婉諭提到，從鍾東錦投入競選後，苗栗地方上已徐耀昌縣長為首，已有許多議員不惜放棄黨籍，也要幫鍾東錦站台，政治勢力不言而喻。

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庶民鍾東錦王婉諭2022九合一大選2022苗栗縣長

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