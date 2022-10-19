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高中同學竟是爸爸包養「小情人」　媽媽爆料：她自己找上門的

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高中同學是爸爸包養的小三。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者崔子柔／綜合報導

一名女子爆料，她先前到英國去進修工作，這幾年因為疫情回到台灣，才參與到高中朋友聚會，沒想到其中一位同學竟然是她爸爸包養的「小情人」。

該女昨（18）日在Dcard發文表示，她家境還算富裕，爸爸是某公司顧問，平時有在玩股票，媽媽沒工作基本上是少奶奶，而她這次回台灣想待一陣子休息、陪陪爸媽，因為自己有存一筆錢，暫時無業也沒有影響。

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原PO提到，她上週參加高中朋友聚會，其中一個女生說有事要先走，便搭上一台和她家同款的汽車走了，其他人隨後才說該女現在被一個有錢大叔包養，在當人家小三，原PO當下聽了沒想太多，覺得這種情況在倫敦也很常見，「各取所需沒什麼問題啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友發文。（圖／翻攝自Dcard）

等到原PO媽媽看見他們聚會的合照，問「為什麼這女生也在」、「這女生跟爸爸關係很好，是爸爸的小情人」，原PO這才傻眼看著淡定的媽媽，質疑爸爸怎麼會找上自己的高中同學，媽媽才說，是那女生自己找上門的，而媽媽覺得男人需要放風和新鮮感，所以無所謂。

「就算我媽不在意，我也覺得你是臭X！」原PO認為，該女明知對方是她爸還找上門，讓她心裡相當不滿，而且還被隱瞞，但她也不知道怎麼開口談這件事。

文章曝光後，有網友認為，「看妳在國外就趁虛而入，合理懷疑她預謀很久了」、「妳身邊朋友大概都知道妳家境很好吧，很自然就會變成目標囉」、「朋友被自己家人包養真的超噁」，也有人說，「是你爸給的，你怎麼不去罵你爸」、「跟女兒同輩還是認識的，妳爸都還下得去手⋯⋯都不知道哪一邊比較扯了」。

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