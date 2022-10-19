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當心氣温驟降！血管痙攣易引發致命心肌梗塞　醫：注意保暖

▲氣溫驟降引發冠狀動脈血管痙攣，胸口劇痛、喘不過氣等，和典型心肌梗塞症狀相似。（圖／門諾醫院提供）

氣溫驟降引發冠狀動脈血管痙攣，胸口劇痛、喘不過氣等，和典型心肌梗塞症狀相似。（圖／門諾醫院提供）

記者王兆麟／花蓮報導

40多歲的王先生因突然呼吸喘、胸痛、冒冷汗被家人緊急送醫，原以為是心肌梗塞，經醫師進一步的檢查確認是「冠狀動脈血管痙攣」，所幸以藥物治療後症狀獲得改善，患者也鬆了一口氣。門諾醫院心臟內科醫師陳翰興表示，氣溫驟降容易使血管收縮變窄、血液流量減少造成缺血症狀，若未及時治療，恐怕會造成心肌梗塞有致命危險，呼籲民眾天氣冷做好保暖外，有症狀就應立即就醫。
 
時序入秋，天氣漸冷，尤其日夜溫差大，不只是老人家要注意身體，年輕人也不能忽視。門諾醫院心臟內科醫師陳翰興表示，近來受氣溫驟降的影響，心血管疾病的患者有增加的趨勢，其中就有40歲的患者因胸悶、胸痛等症狀就醫，檢查後原來是「冠狀動脈血管痙攣」，所幸及時就醫，且立即給予藥物治療，患者病況獲得改善。
 
醫師表示，造成血管痙攣的原因很多，如工作壓力大、氣溫驟降、血壓波動大、抽菸、喝酒、生活作息不規律等，由於血管平滑肌受到刺激，造成心臟血管突然收縮而導致。臨床症狀如胸口劇痛、喘不過氣等，和典型心肌梗塞症狀相似，又好發在夜間或清晨，往往患者被緊急送醫，經心導管檢查才發現血管並未阻塞，也沒有血栓，原來是血管痙攣所造成，通常給予藥物治療便能緩解症狀與不適。

醫師提醒，避免攝取過多膽固醇、戒菸、保持規律運動、避免生活壓力過大以及注意保暖等，都是避免血管受到刺激而痙攣的日常保健，年輕人千萬不要仗著自己年紀輕就忽視，畢竟健康才是一切的基礎。
 
此外，冬季也是老年人心血管疾病如中風或心肌梗塞的好發期，尤其早晚溫差大，很多患者疏於防護，血管易受刺激而產生劇烈的收縮或是血管斑塊的破裂，進而引起心血管疾病的發生。陳翰興說，民眾可透過幾個現象自我檢測，像是突然覺得胸悶胸痛、呼吸困難、噁心頭暈等症狀，很有可能是急性心臟病；如果發現臉部表情不對稱、雙手無法順利平舉，以及口齒不清，就要提高警覺，因為這很可能是中風的徵兆。另外，如平躺睡覺時會喘或是腳背明顯水腫等狀況，可能是其他心臟疾病的症狀，建議到院檢查以便提釐清問題及早治療。
 
醫師強調，心肌梗塞是供應心肌的血管受阻，心導管手術雖可救急，但預防還是要從根本做起，尤其有三高患者更要按時服藥與定期檢查，由於冬季也是流感的高峰期，建議本身有慢性心血管疾病的患者或是流感高危險群都應施打流感疫苗增強抗體，以降低流感併發症的發生。

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另外，本身有心血管疾病患者建議不要泡溫泉，並養成規律運動、健康飲食以及戒菸，雖然這些都是老生常談，卻是保護心血管的不二法門！

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