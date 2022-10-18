侯選辦反嗆林佳龍無視耶誕城整體效益　「別只靠開芭樂票騙選票」

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

針對民進黨新北市長候選人林佳龍稱新北耶誕城可換區舉辦，國民黨新北市長候選人侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢今（18日）表示，林佳龍的發言無視耶誕城的整體效益，以及須具備的交通、住宿等條件，再次展現「先喊再說，鬼扯就好」的不負責任性格，正如他在台中市長任內「亂撒幣」規畫300萬張免費花博卡，結果卻被質疑，造成花博鉅額虧損。

林佳龍今受訪時稱過去台中市長任內對觀光旅遊投入很多心力，並以花博為政績自豪，吳亮賢表示，但據媒體報導，早有台中市議員批評，花博卡就是林佳龍留下的「大錢坑」，除了林佳龍原說不用花錢的300萬張花博卡，卻要耗費人民納稅錢1.2億元，林佳龍市府預估門票收入和實際有落差、廠商代售服務費過高，以及售票超過200萬張，每張還要另給代售包商45至60元的超額獎勵金等原因，都是導致虧損約12億餘元的主因。

吳亮賢說，林佳龍由於台中市長任內施政成績差勁，2018年才被台中市民以超過20萬票的差距死當，敗選後曾承諾「打死也不離開台中」的林佳龍，沒想到後來就火速北上接交通部長，並還稱「如果有時候可以回家睡覺，是最好的事」，公然毀棄當年對台中市民的承諾。

吳亮賢批評，林佳龍不但毀棄對台中的承諾，又留下爛攤子給台中市民，如今把參選新北市當作個人政治舞台的「備胎」，卻連新北地名都一再搞錯，絲毫不尊重新北人，更誇張的是，林佳龍目前提出的政見，一年就要多花新北市民300多億元預算，再度上演「亂撒幣」的壞習慣，「呼籲林佳龍，不要只靠開芭樂票騙取選票，新北市民也不要老是出事被抓包的市長」。