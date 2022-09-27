2022「新竹X梅竹黑客松」報名開跑　邀青年創客共築宜居城市

▲111年度自造者聚落培育10月份課程總表。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今（27）日宣布，市府攜手多家企業及陽明交通、清華大學合作辦理「2022新竹X梅竹黑客松」，將於10月22、23日在清華大學登場！為期2天的競賽活動，預計吸引200人參賽。新竹市代理市長陳章賢表示，歡迎青年朋友運用知識與創意提出解決方案，表達自身對社會議題的多元想法，一同提升市民生活品質。

陳章賢指出，新竹市擁有5所大學、竹科以及多間國家級研究院，有超過5萬名的年輕人新竹市求學，是座充滿未來性與生命力的城市。自前市長林智堅任內積極鼓勵青年發想創意，於104年首創，以「政府官網創新設計」為主題，舉辦黑客松競賽，從使用者的角度出發，改造11年從未改版的市府官方網站，使設計融入創意、貼近生活。

陳章賢表示，今年「創客交流組」由新竹市政府命題，將以「發揮公私協力，打造包容、韌性、永續及安全的智慧城市」為主題。他說，鑒於這兩年疫情衝擊全球產業，為經濟帶來嚴峻的考驗，鼓勵參賽者融入日常生活情境與議題，以公私協力精神發想創意，並提出解決方案，共同建構幸福宜居的韌性永續城市。

勞工處長黃錦源表示，感謝台灣積體電路製造股份有限公司、意法半導體、中國信託、ASML、恩智浦半導體、原相科技、Kronos Research 麒點科技等企業與市府攜手，讓「2022新竹X梅竹黑客松」成為青年朋友一展長才的最佳舞台。

他也說，111年度「自造者聚落培育計畫」如火如荼進行中，串聯竹市多元的創客基地及資源，引領青年探索創新場域，課程不但有時下最夯的「元宇宙」工作坊、永續旅遊及銀髮樂活等，另外還規劃溝通敘事系列課程，由敘事大師余德彰教授與新創顧問賴廣瑜手把手教學，從說故事、玩樂高、做設計到策展呈現，無一不缺，讓青年創客和新創團隊不僅可以創作出好作品，也學習呈現作品，讓作品會說話！

此外，「玩轉體驗」系列講座10月2日（日）將於本市身心障礙者綜合就業大樓登場，從多元互動設計到藝術設計的應用及創業，深入瞭解AR、VR等虛擬實境如何應用於生活，並以藝術與設計視角來發掘新竹在地故事，透過繪本導讀方式進行，歡迎有興趣的市民朋友帶孩子一起來「玩轉體驗」。

勞工處表示，「2022新竹X梅竹黑客松」創客交流組的獎金，第1名4萬元、第2名3萬元及第3名2萬元，歡迎全國高中以上青年朋友組隊報名參加，報名請至活動官網 https://2022.meichuhackathon.org/ 。另，目前相當熱門的自造者課程可至「應用劇本實驗室」FB粉絲專頁或至https://reurl.cc/gMDqEQ（新竹市青年自造者聚落培育計畫平台）線上報名。