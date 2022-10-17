酒駕對撞瞬間曝！小貨車騰空旋轉360度　無辜運將臉毀雙腿全斷

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市善化區六分里東勢宅17日下午1時31分許傳出有酒駕對撞車禍，造成2人受傷，其中遭撞的貨車駕駛董男傷勢嚴重，顏面毀損、雙腳骨折，事後緊急送往麻豆新樓醫院救治。監視器畫面拍下，白色休旅車當下過彎時速度飛快，失控駛到對向車道，小貨車駕駛見狀已來不及閃避，兩車迎頭撞上，力道相當猛烈。

▲小貨車遭撞後瞬間騰空、旋轉將近一圈。（圖／記者林悅翻攝）

監視器畫面拍下，小貨車當時沿著道路直行，而對向的另輛白色休旅車過彎時車速過快時失控，當場飄移跨到對向車道，迎頭猛力撞上小貨車。由於事出太過突然，小貨車駕駛發現時只剩不到1秒時間反應，急忙踩下剎車想閃躲，但仍被撞個正著；且休旅車速度飛快、撞擊力道十分猛烈，小貨車遭迎頭撞上後一度騰空旋轉將近360度，接著側身橫倒路面，車頭完全爛毀，而休旅車撞擊後仍繼續向前滑行，直到撞上一旁路樹後才停下，車頭同樣面目全非。

警消獲報後趕抵現場，從小貨車內救出年約50歲的董男，初步檢視，其意識不清、顏面毀損、雙腳骨折；而休旅車40多歲的駕駛陳男全身也有多處擦傷，2人均送往麻豆新樓醫院救治。初步調查，陳男經酒測超標，將另以公共危險罪嫌送辦。

▼休旅車過彎失控飄移到對向車道，迎頭撞上小貨車。（圖／記者林悅翻攝）