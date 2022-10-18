曾威豪、劉芯彤入監　薛貞國遺孀聲明：傷害永遠無法彌補

▲薛貞國遺孀黃嘉鳳委任律師代發聲明，回應殺警案主嫌曾威豪與妻子劉芯彤雙雙入獄一事。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

犯下2014年北市夜店殺警案的富少曾威豪與妻子劉芯彤，各被判刑8年定讞並於今天（18日）上午報到入監，在該案痛失刑警丈夫、薛貞國的遺孀黃嘉鳳，透過委任律師周武榮代發聲明，強調主嫌入監並沒讓她感到如釋重負，她不諒解曾男2人始終抗辯無罪，且曾男2人出獄後還能跟子女團聚，她跟小孩卻再也看不見薛貞國。

周武榮今受黃嘉鳳之託代發聲明，指出信義殺警案發生到現在已經8年了，薛貞國太太對於殺警案主嫌入監執行，完全沒有如釋重負的感覺，因為他們（指曾威豪、劉芯彤等人）都一直是無罪抗辯、不覺得自己有犯錯，薛太太對此無法諒解。

▲薛貞國遺孀黃嘉鳳透過律師周武榮代發聲明，回應夜店殺警案主嫌曾威豪與妻子劉芯彤雙雙入監一事。（圖／周武榮提供）

聲明指出，對於一個執行職務的警察，因他們的暴力行為而殉職，雖然主嫌及參與者都受到司法制裁，但薛太太及其子女，怎樣都無法再見到薛貞國，這種傷害是永遠無法彌補的。

聲明指出，薛貞國的殉職，除了對薛太太傷害很大外，對其兩名小孩的影響最深，至此小孩仍無法承受失去父親的陰影。

聲明指出，殺警主嫌曾威豪夫婦也育有兩名子女，希望他們在入監後，能夠感受子女與父母分離的痛苦，他們出獄後還能見到子女，希望他們能體會薛貞國子女，永遠無法再見到父親的哀愁。

北市夜店殺警案發生於2014年9月14日凌晨1點多，曾威豪（35歲）和當時仍為女友的劉芯彤（29歲）找幫派份子透過「中山聯盟」群組，撂人到北市知名夜店SPARK尋仇，要討回前1晚鬧事被安管人員趕走的面子，數10人混亂拉扯，休假趕往處裡的薛貞國慘遭眾人圍毆，因頭部被人用紅絨柱連續重擊而傷重身亡。

黃嘉鳳為亡夫討公道，多次露面泣訴痛責本案嫌犯們手段殘忍，她曾對嫌犯們陸續交保一事崩潰痛哭，氣憤「他們可以過年團圓，那我呢？」、「我老公再也回不了家了」，後經法院修復式司法調解，黃嘉鳳同意跟犯行較次要且認罪有悔意的被告和解，但對於狡辯不認罪的被告，她當庭哭罵：「你們怎能那麼殘忍！摸著良心承認錯誤，很難嗎！」