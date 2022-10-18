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夜店殺警案後成婚生3子女！曾威豪、劉芯彤判8年定讞　今入獄服刑

▲▼▲夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤。（圖／記者楊佩琪攝）

▲夜店殺警案事主曾威豪、劉芯彤當年遭逮捕移送的樣子。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

燈飾小開曾威豪2014年和當時女友劉芯彤，因為在台北市夜店喝醉酒，與安管人員發生衝突後，透過蕭叡鴻在LINE群組糾眾到夜店叫囂尋釁，當時休假中的薛貞國到場了解情形，反遭60多人持棍棒、紅龍柱圍毆致死，全案歷經8年偵審，事主曾威豪、劉芯彤已結婚生下3個孩子，終於被依聚眾鬥毆致人於死罪，各判刑8年定讞，台北地檢署18日傳喚2人報到發監。

曾威豪國中時跟著全家移民澳洲，大學畢業後回台，在家中燈飾貿易公司工作，也常跟父親上酒店應酬，現在已接管公司的經營業務。2014年9月13日凌晨，曾威豪和劉芯彤到當時的台北市信義區SPARK夜店消費時，因酒醉踉蹌，和現場夜店安管發生肢體接觸演變成口角衝突，曾威豪因此心生不滿，找蕭叡鴻幫忙烙人討回面子。

蕭叡鴻就透過LINE「中山好青年」群組或電話聯絡等方式，糾集70多人，在13日深夜，分別到大佳河濱公園，或直接前往夜店大樓會合，隔天凌晨1點多，曾威豪、劉芯彤、蕭叡鴻等人就在夜店大廳櫃台嗆聲，要求找前一天給曾威豪難看的安管出來，雙方因此爆發2次衝突，期間劉芯彤曾指著1名安管說：「你昨晚也在，為什麼說你不在」，導致這名安管被踹倒地。

幾分鐘後，休假中的信義分局偵查佐薛貞國得到消息，前往現場了解狀況，薛暴怒：「在我管區鬧什麼」、「衝三小」，並朝曾威豪方向起腳，曾則做出揮手動作，引爆第3波、也是最激烈的一場衝突，現場60多人分別徒手，或拿起棍、棒、紅龍柱，朝著薛警、安管人員猛打，在短短2分多鐘的時間內，薛警倒地不起，眾人才散去。

警方獲報前往將薛警送醫急救，仍因頭部粉碎性骨折等嚴重傷勢不治，警方專案小組，將曾威豪、劉芯彤等人逮捕後，由檢察官依殺人等罪陸續起訴72人，另移送4名少年由法官裁定保護管束後，除1人因死亡公訴不受理外，包括稱為殺警案總司令的主嫌蕭叡鴻等，絕大部分被告先前已判刑定讞入監。

而曾威豪、劉芯彤等9名被告，仍因堅稱不知受害人是警察，以及在場並未動手等理由上訴，經高院更一審判處曾、劉各徒刑8年，另外葉品成10年6月、王思凱10年、樊豪7年6月、張繼誠7年6月、劉瀚陽7年2月、王俊傑7年2月、張昱謙7年7人各被判處7年，最高法院10月5日駁回上訴確定，並通知北檢啟動防逃機制，檢察官18日傳喚曾、劉等9人到案執行。

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