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要坐牢了！夜店殺警主嫌曾威豪、劉芯彤夫妻獲判8年　下周發監

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市夜店殺警案日前最終判決出爐，主嫌曾威豪、劉芯彤夫妻2人更一審均獲輕判8年，全案上訴後，最高法院於5日駁回定讞。台北地檢署已發出傳票，通知曾、劉2人18日報到發監，同案共7名被告均一起執行。

▲▼▲夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤。（圖／記者楊佩琪攝）

▲夜店殺警案主嫌曾威豪、劉芯彤將於下周發監。（圖／資料照）

本案緣於2014年9月13日凌晨，臺北知名燈具友昌實業小開曾威豪與當時的女友劉芯彤（事後結婚）夥同黑幫份子，到北市東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，因與鄰桌客人發生衝突遭夜店安管趕離。憤怒的曾男與劉女，當晚就透過群組號召「中山聯盟」成員回來報復，夜店圍事隨即聯繫薛貞國到場幫忙。

當天休假的薛貞國與另名同事來到夜店，薛貞國聽完雙方談判後責罵曾男，甚至作勢抬腳要踹，曾男暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持棍棒、紅絨柱等物品圍毆，薛在3分鐘內遭致命攻擊，黑衣人最後一哄而散，支援警力趕到場，緊急將薛送醫後不治。案發後引起警政機關重視，檢警陸續逮捕70餘人到案，並提起公訴。

一審法院依照殺人、聚眾鬥毆致人於死等罪，將68名被告判刑，其中主嫌曾威豪判刑8年6月、劉芯彤9年。案件上訴二審後，二審改認定主要被告均犯聚眾鬥毆致人於死，其中曾威豪改判10年、劉芯彤維持9年。但最高法院將曾、劉等9人涉案部分，撤銷發回更審。更一審法院最後將曾、劉均輕判8年，另外同案7名被告則分別判刑10年6月到7年不等刑期。全案再上訴，最高法院審理後，5日駁回上訴，全案定讞。最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

全案審理期間，曾男與劉女登記結婚，並生下2個孩子，同時也與薛貞國家屬以650萬達成和解，目前正分期支付中。在判決結果定讞後，北檢也發出傳票，通知夫妻2人下周報到發監執行；同案共有7人一起執行。

▼信義分局偵查佐薛貞國當天到場後慘遭眾人圍毆致死。（圖／資料照）

信義夜店殺警案，台北市信義分局偵查佐薛貞國在夜店前被活活打死，一審將宣判。（圖／記者楊佩琪翻攝）

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