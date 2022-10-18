與蘇貞昌互槓！柯文哲：也許我修養可更好　「不要理他就好」

▲柯文哲出席熊好券2.0意願登記起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲為16日豪大雨災情隔空對槓；面對蘇貞昌18日暗諷，每個縣市首長應對情況風格不同，社會自有評價等言論，柯文哲18日僅說，自己也該思考，是不是可以更升級一點，「也許我們修養可以更好，不要理他就好。」

針對蘇貞昌今日回擊尊重每個縣市應對，但社會自有評價等說法，柯文哲18日上午出席熊好券2.0記者會時，先是嘆了一口氣後表示，「唉！這也是我自己要去想一下的。」蘇貞昌不講的話，他也不會主動去講對方，「常常是人家害我們，我們會反擊，但從另外角度來看，是不是可以讓自己更升級一點？」

柯文哲指出，自己知道蘇貞昌就是要黑他，「也許我們修養可以更好，不要理他就好。」但可能要等到整體國民素質提高，才可以厭倦台灣負面選戰、抹黑戰。

柯文哲說，面對今年選舉狀況，自己一方面怕選情太冷對小黨不利，一方面又覺得選情太熱得口水戰很煩，所以有時候也是很矛盾，加上看到民眾黨新竹市長參選人高虹安的例子，如果不講話的話只能純挨打，真的希望台灣國民水準可以慢慢提高，讓口水戰選舉效果越來越差。

柯文哲提及，政治人物還是要隨時保持反省精神，盡量讓國家朝正面方向發展，包括「熊好券1.0」到「熊好券2.0」就是很好的政治示範，花錢後一定要找專家學者分析，並寫檢討報告，才可知道下次要怎麼做會更好，「這就是一個政治上的進步，應該這樣才比較好，而不是每天口水來、口水去，我也不曉得怎麼辦。」