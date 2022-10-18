　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一截「巨型肉棒」沖上岸！她嚇壞以為是條腿　專家解釋更驚人

@bootscootinaf Wasn’t expecting that #australia #northqueensland #fyp ♬ original sound - moonlight

記者吳美依／綜合報導

澳洲女網友「月光」（moonlight）在昆士蘭州磁島（Magnetic Island）海灘發現詭異物體，那是一截慘灰色的肉質棒狀物，斷面不整齊、尺寸巨大，似乎隨著海浪沖上岸。她分享至TikTok後引發熱議，不少網友猜測那是一段人腿，但海洋生物專家推測，那可能是被咬下的鯨魚陰莖。

「月光」17日拍攝另一部影片說明，「在TikTok和海洋生物學家的協助下，我認為我們已經搞清楚這個奇怪的動物是什麼了。這是一個鯨魚陰莖，顯然雄性鯨魚會打架、把彼此的『那邊』咬掉，然後就被沖到世界各地的海灘上了。」雄性鯨魚在交配季節可能打架，爭奪雌性的青睞，有時甚至造成死傷。

▲▼澳洲女網友「月光」（moonlight）在昆士蘭州磁島（Magnetic Island）海灘發現詭異物體。（圖／翻攝TikTok@bootscootinaf）

▲澳洲磁島（Magnetic Island）海灘發現詭異物體。（圖／翻攝TikTok@bootscootinaf）

不過，長期研究野生動物的皮洛特博士（Dr Vanessa Pirott）指出，雖然該區域目前有大量座頭鯨出沒和繁殖，但她從未聽過這個理論，「鯨魚根本沒有牙齒，相反的是，牠們擁有像頭髮般長長的鯨鬚，而我從未聽過牠們會咬掉另一頭鯨魚的陰莖。會不會是別的東西咬掉的，例如殺人鯨？現階段仍是個謎。」

皮洛特博士表示，在親眼看見以前，她無法證實或否認該物體是否為鯨魚陰莖，「身為科學家，我們希望盡可能獲得更多資訊，關於它的尺寸，以及從各角度看是什麼樣子。所以我們目前還不清楚。」

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
7年婚斷首發聲！　分手妹心碎宣布：關係按下暫停鍵
獨／黃義交1998年帶何麗玲拜票　珍貴畫面曝光
LIVE／黃義交家屬含悲認屍　好市多又要換銀行！會員怒喊煩
長榮空姐穿「氣球比基尼」 ！　嫩腰美腿全都露
快訊／好市多卡被搶親！　國泰世華回應
古天樂驚證實「神經全壞死」！　急入院動手術
好市多慘了！　聯名卡換東家「會員超反彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

震懾北韓禁第7次核試！美韓月底「聯合空中軍演」　出動250架戰機

Kakao癱瘓竟成「國家級災難」　LINE使用量翻倍！南韓人忙下載

好友騎車集體失蹤　警河中撈出「4具人體屍塊」全遭射殺分屍

一截「巨型肉棒」沖上岸！她嚇壞以為是條腿　專家解釋更驚人

美警示「北京將在更短時間實現統一」　最快攻台時間曝光

寶寶10個月僅7.4公斤！　父母查監視器竟發現「女傭偷下藥」

耍帥把「步槍扛肩膀上」突然走火　女獵野豬反被交往7年男友射殺

長新冠到底有多長？　研究曝：62％患者「染疫後1年半」還有症狀

基輔公寓慘遭俄軍無人機突襲　6個月孕婦慘死！美國譴責：是戰爭罪

習近平第3任期「開戰風險」更高了！　彭博：中國人越來越不耐煩

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

震懾北韓禁第7次核試！美韓月底「聯合空中軍演」　出動250架戰機

Kakao癱瘓竟成「國家級災難」　LINE使用量翻倍！南韓人忙下載

好友騎車集體失蹤　警河中撈出「4具人體屍塊」全遭射殺分屍

一截「巨型肉棒」沖上岸！她嚇壞以為是條腿　專家解釋更驚人

美警示「北京將在更短時間實現統一」　最快攻台時間曝光

寶寶10個月僅7.4公斤！　父母查監視器竟發現「女傭偷下藥」

耍帥把「步槍扛肩膀上」突然走火　女獵野豬反被交往7年男友射殺

長新冠到底有多長？　研究曝：62％患者「染疫後1年半」還有症狀

基輔公寓慘遭俄軍無人機突襲　6個月孕婦慘死！美國譴責：是戰爭罪

習近平第3任期「開戰風險」更高了！　彭博：中國人越來越不耐煩

台灣女婿AKIRA二度力挺高雄影展　合體楊小黎、9m88

震懾北韓禁第7次核試！美韓月底「聯合空中軍演」　出動250架戰機

狂砍22刀殺了養他長大的阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話

曾文水庫拉警報！蓄水不到5成 黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

色老頭轉世？柯基緊盯「電視辣妹」定格不動　一播廣告秒撇頭走掉

酒駕慣犯喝茫改騎「電動滑板車」　法官仍認酒駕判刑2月罰1萬

孔曉振大露美背「小眾白紗」曝光！　選中《慾望城市》夢幻婚鞋嫁了

《棒棒堂》拿鐵爆7年婚斷首發聲！　分手妹心碎宣布：關係按下暫停鍵

30年「康樂街牛肉湯」頂讓！　李懿崩潰連喊6不：上上周才說好喜歡

國際熱門新聞

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

即／俄羅斯Su-34戰機墜毀　葉伊斯克公寓起火

人體運毒「吞209包搖頭丸」！毒袋破掉慘暴斃

法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待　主嫌為24歲女遊民

老師列殺人名單　小學生發現自己名字嚇壞

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

「中國龍」慶出獄　池袋百人大亂鬥

中國人不耐煩　習近平開戰風險更高

金正恩當慈父「愛的撫摸」讓北韓學生僵住

美股反彈揚升550點　那斯達克指數收盤漲逾3%

棺材就要運回來了！　普丁動員菜鳥新兵當砲灰

俄軍Su-34戰機墜毀爆炸　增至3死19傷

拒參與俄占領軍音樂會　烏克蘭知名指揮家遭槍殺

更多熱門

相關新聞

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

南太平洋國家國防部長明天將齊聚東加王國（Tonga）會談。澳洲盼與擁有國防力量的3個島國建立更緊密軍事關係，以對抗中國在此區域日益擴張。

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

澳暴雨三州緊急疏散　恐淹沒4千房

澳暴雨三州緊急疏散　恐淹沒4千房

司機看行車紀錄器　發現男被撞死路邊2天

司機看行車紀錄器　發現男被撞死路邊2天

尖叫航班　小孩扯嗓哭吼29hrs超崩潰

尖叫航班　小孩扯嗓哭吼29hrs超崩潰

關鍵字：

紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

「WHY AND 1/2」明年結束營業

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面