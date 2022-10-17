　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

▲▼澳洲海軍安薩克號巡防艦。（圖／翻攝自Facebook／Royal Australian Navy）

▲南太平洋防長會議將在東加王國登場。圖為澳洲海軍安薩克號巡防艦。（圖／翻攝自Facebook／Royal Australian Navy） 

文／中央社

南太平洋國家國防部長明天將齊聚東加王國（Tonga）會談。澳洲盼與擁有國防力量的3個島國建立更緊密軍事關係，以對抗中國在此區域日益擴張。

路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）將於今天抵達東加王國，參加本週舉辦的南太平洋國防部長會議（South Pacific Defence Ministers Meeting）。這場年度會議聚焦商討區域安全挑戰。

太平洋島嶼國家當中僅有巴布亞紐幾內亞、斐濟和東加王國擁有軍隊。其他參與會議國家包括紐西蘭、法國、澳洲與智利。

馬勒斯上週表示，澳洲正與巴布亞紐幾內亞談判簽訂安全協議，強化兩國海軍與陸軍合作。他並表示，澳洲也希望與其他太平洋國家「深化關係」。

馬勒斯在今天發表的聲明中表示，太平洋區域的共同安全正面臨更多威脅。

他說：「一旦加強我們國家與國防力量的共同應變能力、協調合作、資訊分享，以及改善彼此互動，太平洋家族會更加強大。」

中國4月與索羅門群島簽訂安全協議，並於5月試圖與太平洋10國簽署更廣泛的區域貿易與安全協議後，美國與澳洲等盟國，都對中國在這塊極具戰略重要性的區域擴大影響力響起警鐘。

儘管索羅門群島本身並沒有軍隊，但根據一份內容外流的協議草案，索國表示同意讓中國軍艦停靠補給。

中國一直以來都是斐濟和巴布亞紐幾內亞的軍需重要捐助國，東加王國則在中國的銀行有巨額借貸，同樣也有部分軍費受中國資助。

馬勒斯在聲明中表示，他此行也將前往斐濟參加國防會談，並參訪斐濟黑岩營（Blackrock Camp）。這個軍營由澳洲出資，扮演區域救災中心角色。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／黃義交墜樓亡　黃珊珊錯愕發聲
U23／中華扣倒南非4連勝　分組第一晉級超級循環賽
快訊／黃義交墜樓身亡　宋楚瑜：震驚、難過
黃義交墜樓亡！蔡正元震驚連3問「怎麼啦？」下午道謝訊息曝
黃義交墜樓亡　警調監視器還原最後身影
黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情
黃義交墜樓亡！從政事蹟總回顧　5連霸立委夢被林佳龍卡斷
前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺　檢查哨大塞車

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺　檢查哨大塞車

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

34歲正妹女星證實罹癌　回診後「呆站醫院門口哭了」：為什麼是我

「義交兄，解脫了」　宋楚瑜文膽：一切愛與恨盡歸塵與土

普丁心腹警告以色列：不要向烏克蘭「提供武器」　以免破壞關係

富邦人壽攜手悍將、勇士愛地球　5千顆廢瓶蓋變身藝術創作

韓論壇瘋傳「大公司李姓男偶像被包養、吸毒」！　網憂牽連無辜

台船全球首場中英文FROSIO考試　學員96.7%過關、落實風電人才培育

U23／中華扣倒南非4連勝　分組第一晉級超級循環賽

離島交通船明天40航次停航　6公路阻斷「搶通時間曝」

快訊／黃珊珊錯愕黃義交墜樓亡　「前輩的關心仍常在我心」

快訊／前立委黃義交墜樓身亡　宋楚瑜：震驚、難過

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

軍武熱門新聞

日本將添購數百架攻擊無人機　2025部署琉球

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺

首批俄軍開抵白俄　當地婦女發送麵包與鹽迎接

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

俄邊境地區發生大火　俄官員：烏軍轟炸油庫　

軍隊沒錢！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

烏方情資：俄羅斯擬在境內發動恐攻　合理升級戰事

開戰解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

美國祭出新制裁　1名台人被列入

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世　享壽87歲

烏情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或俄分裂

更多熱門

相關新聞

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺

英國國防部的情報顯示，俄軍在烏克蘭南部，因為克里米亞大橋斷橋後，面臨後勤短缺的問題，現在不僅大橋只容許部分通車，而且運輸物資的卡車也因為等待通過檢查哨而大排長龍。

台海衝突兵推！美彈藥「第1周耗盡」原因曝

台海衝突兵推！美彈藥「第1周耗盡」原因曝

基輔大樓遇襲至少1死　澤倫斯基說話了

基輔大樓遇襲至少1死　澤倫斯基說話了

俄「鬼坦克」原地猛打轉　士兵當場被炸死

俄「鬼坦克」原地猛打轉　士兵當場被炸死

普丁下台恐更糟　英前情報首長曝關鍵

普丁下台恐更糟　英前情報首長曝關鍵

關鍵字：

南太平洋紐澳要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面