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尖叫航班！隔壁小孩「扯嗓哭吼」29小時　他崩潰：熱水燒開了？

@balubrigada

Hey babe, how was your flight?

♬ original sound - Balu Brigada

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭樂團成員亨利（Henry Beasley）搭乘長途班機前往柏林，未料在長達29小時的旅途中，一名幼童全程扯開嗓子尖叫哭吼，他只好苦中作樂，替每次刺耳噪音打分數、給評語，並且錄成影片分享至TikTok，立刻引爆網友熱議。

亨利是樂團巴盧‧布嘉達（Balu Brigad）成員，他在影片中隨著每次尖叫露出猙獰表情，並且根據音調及長度，做出揶揄評比，「熱水燒開了」、「這孩子肺還不錯」，影片尾聲還做出結論，「出色的表現，難以置信的耐力」，最後給出滿分。

▲▼紐西蘭樂團成員亨利（Henry Beasley）分享長途航班遇到幼童全程尖叫哭吼。（圖／翻攝TikTok@balubrigada）

▲亨利（Henry Beasley）錄下孩童在29小時旅途全程哭吼的影片，引爆熱議。（圖／翻攝TikTok@balubrigada）

亨利並未說明這次航班從哪裡出發，但從紐西蘭飛到柏林大約需要31小時，中途轉機2次。他的影片一出，網友紛紛激辯搭機禮儀的重要性，「我光用看的就生氣了」、「我會給這個航班打0分」。一名網友留言，「說實話，應該要有『無兒童航班』和『兒童航班』」，獲得20.6萬讚數。

許多人批評，父母不該帶著小孩搭乘長途航班，但也有人為家長感到難過，「可憐的媽媽」、「我知道一些人別無選擇，但我從不會帶著嬰兒或學齡前幼童搭飛機，從來不會。這對所有人來說都很痛苦。」

 
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