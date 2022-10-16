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「死後世界」什麼都沒有！他死了90分鐘又復活　親曝睜眼第1幕

▲▼ 病人,生病,點滴,住院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澳洲一名男子分享瀕死經驗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

澳洲男子布萊克（Alistair Blake）心臟病發死亡長達90分鐘，卻奇蹟救回一命，「很多人問我是否看見了什麼。沒有，我什麼也沒看見。沒有亮光或任何類似的東西。」他只記得自己上床睡覺，接下來就在醫院擔架推車上甦醒，正要從加護病房轉移至心臟重症監護病房，「人類大腦完全封閉兩者之間發生的事。」

《澳洲新聞》報導，本事件發生在2019年1月，布萊克一如往常上床睡覺，凌晨3時10分卻發出詭異咕嚕聲，把淺眠的太太吵醒，嚇得趕緊叫救護車。醫護抵達後發現患者死亡，搶救過程甚至使用電擊10幾次，正當準備放棄時，奇蹟似地偵測到脈搏。將近一周後，布雷克在醫院醒來，治療後完全康復，腦部甚至沒有留下長期損傷。

不過，其他人的瀕死經驗卻大相逕庭。來自美國的索耶（Jessie Sawyer）表示，她看見已逝好友來迎接，右邊出現亮光。布希（Cynthia Busch）看見華麗大廳、白雲及亮光，過世祖母還焦急要求她趕快回家。

安寧醫療照護專家斯蒂爾（Patrick Steele）表示，關於瀕死時看見的亮光，眾說紛紜。有人認為那是因為看見來世，或者人類意識離開腦袋。心理學家推測，可能是腦部閃過早期記憶，或者某種防禦機制。

不過，斯蒂爾最贊同醫學解釋。他以「昏倒」為例說明，腦部需要大量氧氣及血液供應才能有效運作，「低血壓導致腦部血液供應變化，會造成某種管狀視覺（tunnelled vision）現象」，因此昏倒前，可能看見黑暗從外圍慢慢靠近，而所謂白光也是類似原理，只是「更誇張版本」的昏倒。

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