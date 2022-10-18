柯文哲要泡水車主「自己負責」　陳時中喊話：要有同理心

▲陳時中今天上午前往松江市場掃街拜票。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

尼莎颱風周末帶來豪大雨，台北市的百齡橋傳出淹水災情，超過50輛汽車慘成泡水車，有車主質疑根本沒有收到簡訊通知，但台北市長柯文哲17日稱，每個國民還是要對自己行為負責，引發討論；對此，民進黨台北市長參選人陳時中18日說，還是要有同理心，前天出現關閉水門卻仍有車子在裡面的狀況，是否符合市府原來訂的SOP？

柯文哲昨天說，已指定台北市副市長彭振聲處理重新建立更早期的預警系統，並指每個國民還是要對自己行為負責，政府要盡通知責任，但已通知卻不移車，再叫政府賠償，「哪來這回事？」

陳時中今天上午赴松江市場掃街拜票前受訪表示，還是要有同理心，此外，市府在連絡上面是否有讓人民不清楚的地方，他記得以前關水門都有一個SOP，基本上會透過通知、拖吊把停車場清空來，但前天出現關閉水門卻仍有車子在裡面的狀況，是否符合市府原來訂的SOP？市府有自己檢討的必要吧。

另對於陳時中昨天至萬華勘災時沒有穿著雨鞋，成為網路討論焦點一事，陳時中直言，昨天上午在萬華勘災時沒有下雨，如果沒有下雨卻穿雨鞋，大家也會說在作秀，「平常心啦！大家以前在說穿皮鞋勘災，是說『因為穿了皮鞋不敢撩落』，那我們是什麼地方都會『撩落』，不管今天穿什麼鞋」。