113公斤巨大黑熊闖家中　坐輪椅爺目睹「10歲孫被叼走」搏命救人

▲男童在爺爺家中被黑熊攻擊。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一頭重達113公斤黑熊突然闖進民宅，一名在祖父母家玩耍的10歲男童遭到凶暴攻擊，整個人差點被拖走。坐著輪椅的爺爺聽到孫子求救聲趕緊上前去救人，然而熊卻沒有被嚇跑，最後被到場的警察擊斃。

事件16日上午11時左右發生在康州的密里斯鎮(Morris)，這頭巨大黑熊當時緊緊咬住男童的腿，正試圖把人拖離家中。69歲爺爺巴特勒(James Butler)表示，「我當時突然聽到孫子大喊有熊，看到他的腿在一頭黑熊的嘴中」。

巴特勒朝黑熊頭部扔了一根金屬棍，熊雖然鬆口放開了孩子，但很快又用爪子抓人，導致男童背部也被抓傷，後來附近鄰居到場一起幫忙，才總算把熊嚇跑，他帶著孫子躲回屋內，然而黑熊卻一直守在屋外不肯離開，還試圖從他的輪椅斜坡道進入屋內。

後來州警與能源環境保護部門官員到場，才將黑熊射殺，男童緊急送醫發現大腿有咬傷、背上有許多抓痕，幸好生命沒有危險。根據康州統計，當地黑熊數量約1,000至1,200頭，然而數量近來有增加趨勢，使得黑熊在當地愈來愈常見，呼籲民眾千萬不要餵食野熊，徹底清潔垃圾以降低被攻擊的可能。