12歲女童被割喉塞行李箱　「身上留2神秘數字」最後身影畫面曝光

▲死者（後方）被拍到曾和一名20歲女子進入大樓。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

法國巴黎發生駭人箱屍案，12歲女童蘿拉(Lola)遭人割喉後，被發現屍體裝在行李箱中，手腳遭到綑綁，臉上也纏著膠帶，身上還被留下1和0等神秘數字，警方目前已逮捕4人到案進行調查。

12歲女童蘿拉14日放學後沒有回家，爸媽當晚向警方報案，警方晚間11時30分左右在巴黎一棟大樓附近發現裝有遺體的行李箱，調閱監視器發現，蘿拉被拍到曾和一名20多歲女子一起進入同一棟大樓。

INFO @CLPRESSFR



Le corps d'une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris.



Il était dans une valise.



Elle avait disparu hier après midi alors qu'elle rentrait du collège.



La brigade criminelle est saisie de l'affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT — Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2022

目擊者表示，他看到那名20多歲女子進入大樓，半小時後，女子拖著一個很重的行李箱出來，「我當時只覺得那個行李箱看起來很重，完全沒想到裡面裝著屍體」，該名女子後來不但拖著行李箱到處走，甚至還進商店購買麵包。

警方表示，少女死狀悽慘，喉嚨處有嚴重傷口，頭部也有撕裂傷，身上還被放置了神秘的1和0數字，後來逮捕4人到案，其中包含發現行李箱並通報的男遊民，與被拍到拖著行李箱的可疑女子，案件正在調查中。

▼目擊者表示，疑似拖著箱屍的女子還跑去買麵包。（圖／翻攝自Twitter）