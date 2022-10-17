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12歲女童被割喉塞行李箱　「身上留2神秘數字」最後身影畫面曝光

12歲女童被割喉塞行李箱　「身上留2神秘數字」最後身影畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲死者（後方）被拍到曾和一名20歲女子進入大樓。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

法國巴黎發生駭人箱屍案，12歲女童蘿拉(Lola)遭人割喉後，被發現屍體裝在行李箱中，手腳遭到綑綁，臉上也纏著膠帶，身上還被留下1和0等神秘數字，警方目前已逮捕4人到案進行調查。

12歲女童蘿拉14日放學後沒有回家，爸媽當晚向警方報案，警方晚間11時30分左右在巴黎一棟大樓附近發現裝有遺體的行李箱，調閱監視器發現，蘿拉被拍到曾和一名20多歲女子一起進入同一棟大樓。

目擊者表示，他看到那名20多歲女子進入大樓，半小時後，女子拖著一個很重的行李箱出來，「我當時只覺得那個行李箱看起來很重，完全沒想到裡面裝著屍體」，該名女子後來不但拖著行李箱到處走，甚至還進商店購買麵包。

警方表示，少女死狀悽慘，喉嚨處有嚴重傷口，頭部也有撕裂傷，身上還被放置了神秘的1和0數字，後來逮捕4人到案，其中包含發現行李箱並通報的男遊民，與被拍到拖著行李箱的可疑女子，案件正在調查中。

▼目擊者表示，疑似拖著箱屍的女子還跑去買麵包。（圖／翻攝自Twitter）

12歲女童被割喉塞行李箱　「身上留2神秘數字」最後身影畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

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