創聲青埔社造願景工作坊　里長參選人另類政見PK場

▲資深社造導師卿敏良老師(左一)與居民討論青埔心教育-融合教育觀點聚焦。（圖／李小艾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

融合教育推行多年，「班班有特殊生」漸已成教育常態。桃園市青埔國小雖於今年開始成立第一屆資源班，然在少子化且父母教育程度相對高的青埔，特兒受教資源欠缺，受到熱議。因此，青埔Podcaster播客主楊禮琳發起青埔區內居民「共融心教育」可行性討論，倡議多元青埔、教育平權；由於適值選舉期間，吸引多名里長參選人關注。

▲工作坊招募說明會。（圖／李小艾提供）

發起「青埔共融教育願景工作坊」系列討論活動的楊禮琳表示，青埔特區內橫跨中壢區(青埔里、洽溪里、青溪里、芝芭里)及大園區(青山里、青峰里)，近年來，因區內高鐵和機捷的便捷交通，吸引年輕人口和各項重大建設進駐。

▲青埔Podcaster播客主楊禮琳。▼楊禮琳(左二)發起青埔區內居民「共融心教育」可行性討論。（圖／李小艾提供）

而現實的是，軟體的教育資源卻趕不及硬體的建設，因此她希望由特兒受教平權開始透過倡議發聲，公民一起學習從自己出發以公共治理的角度為社區的需求發聲。除了舉辦實體的工作坊外，也邀請參與工作坊的與會人事，將倡議及對未來的提案留下聲音記錄。

▲「公民來做主 創聲在青埔．融合教育工作坊」獲特兒媽媽阿比媽媽協力參與。▼築夢家族呂秀雪老師及他的特兒兒子劉承恩，分享母子如何開啟築夢社造陪伴到陪力慢飛兒的心路歷程。（圖／李小艾提供）

工作坊的成員招募會中，桃園市議員徐景文秘書及青埔里長候選人邱冠廷和青溪里長候選人賴謙詠也陸續出席討論會，同時在工作坊實作中因區內青埔里長二位候選人邱冠廷、廖緹瑄的參與，也加碼探討社區安全網、交通規劃、青埔商圈發展、跨區民政業務等現實青埔甘苦談。候選人良性競爭，傾聽居民心聲也發表觀點，無意間成另類深度里長選舉PK場。

▲青埔里長候選人邱冠廷=, 針對里內交通規劃表示看法。（圖／李小艾提供）



「公民來做主 創聲在青埔．融合教育工作坊」提問由青埔Podcaster播主楊禮琳發起、特兒媽媽阿比媽媽協力，由桃園市文化局補助及桃園市社造中心輔導，並由中壢區公所及青埔區店的國小及支持理念店家和數位社群齊心協力宣傳。

▲青埔里長候選人廖緹瑄，關心里內交通問題。（圖／李小艾提供）

9/22日進行工作坊招募說明會。10/2邀請桃園區內獲非營利組織傑出貢獻獎的築夢家族呂秀雪老師及他的特兒兒子劉承恩來分享他們母子如何從「找」資源變成「造」資源，將小愛化大愛開啟了築夢社造陪伴到陪力慢飛兒的心路歷程，10/16及10/23則是前台北縣文化局長-卿敏良老師帶領透過社造思考訴求策略。

總計14小時、馬拉松式的四場討論會，分別由資深社造導師卿敏良老師、呂秀雪帶領，透過相互分享、了解現實需求、探討共同社區願景，並期待來自居民的力量由下而上對社區需求向政府進行提案。本月23日最後一場青埔融合教育未來提案場，將於10/23 13:30~17:30於夢想家不動產中壢區(領航北路2段92號3樓)舉辦，歡迎關心青埔特兒教育、教育平權發展的民眾一同參與地方創聲。