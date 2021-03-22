桃園勇敢女生Podcasters　兩廳院尬聊「三色豆跟芋頭誰該消失」

▲張碩芳(左)、楊禮琳（右）於國家兩廳院尬聊，和《關鍵評論網》共同創辦人楊士範。（圖／Podcast Club 團隊）

記者楊淑媛／桃園報導

目前在FB上擁有2萬人Podcast Club 社群、台灣Podcast先鋒者，桃園原創Podcast節目「袋鼠COOL媽咪陪你聊」主持人張碩芳和製作人楊禮琳，於國家兩廳院挑戰「沒set直接來尬聊、國家兩廳院」，KUSO有趣的題目「三色豆跟火鍋裡的芋頭，哪一個比較應該消失在世界上」、「您眼中的渣男，說不定是別人眼中的專情男」，讓兩廳院滿了笑聲。

▲張碩芳和楊禮琳於國家兩廳院尬聊「三色豆跟芋頭誰該消失！」。（圖／Podcast Club 團隊）

楊禮琳說，「三色豆」堪稱便當界最雷配菜、美食摧毀者、人人憎恨的偽蔬菜，芋頭更被封為最雷火鍋材料，所以該消失的是…「袋鼠COOL媽咪陪你聊」為楊禮琳、張碩芳二名桃園女生，分別以「早產兒媽咪X適齡單身女性」視野眼光，所開設的節目，節目以「當代勇敢女性所關注及會發生的議題」」為主軸。為守護家庭勇敢的女性、為事業奮戰努力的女性、為可能在當代視野下非主流的女性，以不同世代的眼光分享出她們勇敢的故事，成為自己喜歡的自己。

▲Podcast Club 社群舉辦「沒set直接來尬聊、國家兩廳院」活動。（圖／Podcast Club 團隊）



楊禮琳22日說，此次前進兩廳院7次 Podcast Club 的線下聚會一共有多達50名以上的Podcasters 創作者參與，有來自南台灣的變裝皇后麻將水晶以新的角度來討論性平議題，也有長期為Podcasters提供解疑的「這裡胡說」節目的傑西大叔。數10組來各全台灣對聲音內容產業充滿熱情的年輕內容創作者們，20日在國家兩廳院彼此交流在聲音領堿內容的創作靈感、頻道主題取材及如何與聽友共創等多元議題，收穫豐富。

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