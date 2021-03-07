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嘉義市民生國中童軍團特教生入團　融合教育不分你我他

▲民生國中童軍團特教生入團。（圖／嘉義市政府提供）

▲民生國中童軍團109學年度獲得教育部全國績優童軍團殊榮。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市民生國中童軍團全團共計82名團員，童軍團團長許碧珠帶領下，109學年度獲得教育部全國績優童軍團殊榮。今年更由嘉義社區發展教育事務基金會李錫津董事長指導，將融合教育導入童軍團，達到團內「人人能服務」目標，今年更有3位特教孩子通過融合活動榮譽團考驗並參與正式入團儀式。

▲民生國中童軍團特教生入團。（圖／嘉義市政府提供）

▲民生國中童軍團喜迎特教生入團。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，童軍教育是教育中的素養教育，是培養帶著走的基本能力。今天到民生國中參與3位寶貝孩子的入團儀式，代表過程中特教學生與普教學生必須經過學習、檢驗及互助，一加一絕對是大於二。而「日行一善，手心向下」是每一個童軍的重要使命與責任，就是為大家服務。更難能可貴的是，3位寶貝孩子主動表達想參加，而學校提供平台讓孩子共同參與。加入童軍可學習團隊精神、技能、尊重與包容，這些都是重要精神。而從特奧會中可理解，融合教育是未來的主流教育，人與人之間包容、融合，就是「生命影響生命」的過程。

▲民生國中童軍團特教生入團。（圖／嘉義市政府提供）

▲民生國中童軍團頗受好評。（圖／嘉義市政府提供）

李錫津說，領導就是要看到已經發生的未來，童軍教育在市長帶領下蓬勃發展，而透過特教學生入團，帶來彼此互助學習，並改變大家對特教學生不同的思考，更帶給一般生更多的覺醒與啟發。

校長陳明君指出，民生國中是一所多元共融的學校，在平常學校生活，寶貝班(特教)孩子如一般生一樣學習，並無不同，學校積極推廣融合教育，如烹飪社、獨輪車、疊杯、地板滾球、樂樂棒球等活動，都能看見班級間的共融、孩子間的共學，感謝教學團隊與家長，一起營造「愛的校園」。

▲民生國中童軍團特教生入團。（圖／嘉義市政府提供）

▲民生國中童軍團特教生入團。（圖／嘉義市政府提供）

3位特教孩子其中一位是視力障礙學生，入學前就很嚮往參加童軍團，最喜歡的課程也是童軍課，她很高興今天能參加學校「入團典禮」，讓她能圓夢，在許下服務諾言後，正式成為童軍團一員。

▲民生國中童軍團特教生入團。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠與童軍生互動。（圖／嘉義市政府提供）

學校特別準備三個祝福，分別是手電筒、指南針、襪子，邀請黃敏惠及李錫津等多位貴賓贈送給新進團員，期許團員在未來團內活動，「手電筒」能照亮自己也照亮他人，「指南針」可以指引努力的方向，並穿上「襪子」，勇敢實踐，珍惜當下每一刻。

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民生國中特教生融合教育

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