腐敗最容易顛覆政權！　習10年打貪腐政績：20.7萬名高官落馬

▲二十大開幕後第二場記者會，聚焦習近平十年打貪腐政績，20.7萬名高官落馬。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中共二十大新聞中心今（17日）下午舉行第二場記者招待會，中外媒體聚焦中共總書記習近平上任十年來反貪腐的績效。中央紀委副書記、國家監委副主任肖培指出，「腐敗是最容易顛覆政權」，十年大打貪腐下來，全國紀檢監察機關共立案審查調查嚴重違紀違法的各級一把手有20.7萬人。

今日參加記者會有中共中央紀委副書記、國家監委副主任肖培，中央組織部副部長徐啟方，中央政策研究室副主任田培炎。主題聚焦，「堅定不移全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程」。

針對十年打貪腐歷程，肖培首先指出，十八大剛開幕時，黨內存在著許多亟待解決的問題，比如腐敗、脫離群眾、形式主義、官僚主義等問題。總書記習近平剛上任以「得罪千百人、不負十四億」使命，開展史無前例的反腐敗鬥爭，新時代全面從嚴治黨十年磨一劍，全面從嚴治黨，是新時代黨的建設的鮮明主題。

▲中共中央紀委副書記、國家監委副主任肖培 。（圖／記者任以芳攝）

現場有媒體提問，「習近平二十大報告指出，特地強調，『我們開展了史無前例的反腐敗鬥爭』，十年下來的有哪些成果？」

肖培指出，「腐敗是最容易顛覆政權」。十八大以來，全國紀檢監察機關共立案464.8萬余件，其中，立案審查調查中管幹部553人，處分廳局級幹部2.5萬多人、縣處級幹部18.2萬多人。

他列出官方十年打貪數據，中央紀委國家監委立案審查調查的553名中管幹部當中含十八屆中央委員，中央候補委員49人，十八屆中央紀委委員12人，十九屆中央委員中央候補委員12人，十九屆中央紀委委員6，全國紀檢監察機關共立案審查調查嚴重違紀違法的各級一把手20.7萬人。

▲習近平打貪腐指示：「老虎蒼蠅一起打。」（圖／路透社）

十九大以來，紀檢監察機關查處涉嫌貪汙賄賂犯罪7.4萬多人，其中首次貪腐行為發生在黨的十八大前的占48%，首次貪腐行為發生在黨的十九大後的占11.1%。十九大以來共有8萬多人向紀檢監察機關主動投案，與此同時，信訪舉報量連續4年下降，2021年比2018年下降了29.9%，接近30%。

肖培強調，「嚴厲整治群眾身邊的銀台。」十八大後召開的十八屆中央紀委二次全會，習近平要求堅持「老虎蒼蠅一起打，老虎露頭就要打，蒼蠅亂飛也要拍，堅決整治漠視群眾利益的各類問題。」十八大以來，全國紀檢監察機關總共查處涉及教育、醫療、養老、社保、執法、司法、民生領域腐敗問題和作風問題，總共是65萬多件。

據悉，中共中央紀委連續10年和國家統計局合作開展民意調查，今年調查結果97.4%的群眾認為全面從嚴治黨卓有成效，這個數字比2012年十八大前提高了22.4%。

▼中共十九大以來，共有8萬名官員向大陸紀檢監察機關主動投案（圖／記者任以芳攝）