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河堤封住！重新橋塞爆「交通時間多2倍」　通勤族崩潰：全勤沒了

▲▼ 。（圖／翻攝自FB愛新莊我是新莊人）

▲新北大道塞爆。（圖／翻攝自FB愛新莊我是新莊人）

記者施怡妏／綜合報導

尼莎颱風外圍環流帶來暴雨，讓雙北市民一早上班上課苦不堪言，交通大亂，重要路段全塞爆，其中汐止災情慘重，多處傳出積淹水情形，清晨6時許就開始出現塞車，此外，一直以來都存在交通問題的內湖，受到大雨影響更是悽慘，新莊地區的民眾也崩潰，全都卡在橋上動不了，交通時間比平常多了2倍。

新莊地區的網友在臉書「愛新莊我是新莊人」抱怨，「重新橋往三重、台北方向整個打結了，連上橋都困難啊」、「新莊的交通真的經不起考驗，少了條堤外便道就崩潰了」、「台65那個大路口我卡在那裡，整個塞住了50分鐘，最後放棄用走的走到新莊捷運站，一身汗」、「塞到懷疑人生，從新泰路到中山橋花了40分鐘」、「新莊去台北，要經過三重，宛如翻山越嶺」、「今天應該不少人失去全勤獎金」。

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還有網友在PTT發文，「內湖交通是不是沒救了？」每次只要遇到下雨天，汐止往內湖的路段，起碼都要塞半小時以上，「運氣好只塞東湖國小跟明湖國小，運氣不好連過民權隧道都還在塞」，平常就已經很塞，遇到下大雨更是嚴重，塞車的通勤讓他很崩潰，「這交通是不是沒救了？」

▲▼ 。（圖／翻攝自FB愛新莊我是新莊人）

▲▼各路段都很塞。（圖／翻攝自FB愛新莊我是新莊人）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB愛新莊我是新莊人）

交通混亂的情形，網友氣炸湧入新北市長侯友宜，以及台北市長柯文哲的臉書留言，「一出門就全濕了，不知道大風大雨的到底為什麼不放假，送小孩上學也超危險，都無法體諒人民的辛苦」、「今天風雨還是這麼大，到處都在淹水，我們出事了你要負責嗎」、「謝謝市長，讓我游泳去上班」、「市長知道水門沒開，校車出不來嗎？校車如果沒來，要騎機車載小孩包雨衣去學校，真的會翻臉」。

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