陸副外長爆習近平曾與拜登交涉　要求妥善解決「孟晚舟事件」

▲孟晚舟抵達深圳機場。（圖／翻攝自新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

「華為公主」孟晚舟在軟禁近3年後，2021年獲釋搭機回國，為大陸輿論場注入強心針。大陸外交部副部長謝鋒近日透露，中共中央總書記習近平曾就孟晚舟事件，與美國總統拜登交涉，要求妥善解決。

大陸《央視新聞》日前播出《黨課開講啦》節目，謝鋒在「外交為民」環節提到了孟晚舟獲釋回國的幾個細節，其中包括「無罪釋放孟晚舟」寫入了中方給美方的清單，「孟晚舟女士被美國和加拿大非法拘押，一直是全中國人民心中的痛。」

謝鋒進一步透露，去年加拿大法院即將對孟晚舟案作出判決的關鍵時刻，習近平再次就孟晚舟事件「做美國總統拜登工作」，要求妥善解決。最終，孟晚舟以不認罪、不罰款的方式獲釋回國。

謝鋒在節目中引用網友的話表示，孟晚舟是因為中國的崛起而被拘押，也恰恰是因為中國的崛起而獲釋。

▲孟晚舟獲釋返回的新聞在當時引發熱議。（圖／路透社）

回顧孟晚舟事件，加拿大警方2018年12月1日應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的華為副董事長兼財務長孟晚舟，引發涉及中、美、加三國的司法、政治、外交風波。

中國政府2018年12月10日逮捕2名加拿大人康明凱和麥可·斯帕弗。加拿大政府指控，此事件為中國政府對孟晚舟事件的報復。

2021年9月25日，根據美國司法部公佈的協議聲明寫道，孟晚舟承認曾就華為在伊朗的業務誤導銀行，但視訊庭審中，遠在加拿大的她對多項詐欺指控表示不認罪。

美國司法部與孟晚舟達成了延期起訴協議。在帶有孟晚舟簽名的協議中，她承認美國政府對其誤導國際金融機構之指控的真實性並負主要責任，並且承諾在2022年前不再觸犯美國聯邦刑法。滿足以上條件後美國當局就不再對其起訴。