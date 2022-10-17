美國兵推摧毀台積電？　經濟部次長：少數人意見非事實

▲經濟部次長陳正祺。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《彭博社》月初報導，美國已針對中共武力犯台進行各種兵推演練，並規劃台積電的緊急應變計畫，若台灣被佔領將摧毀台積電所有設施，防止中國取得晶片的技術。對此，經濟部政務次長陳正祺17日在立法院答詢時表示，這不是事實，美國沒有這個政策，台積電的成就讓台灣在供應鏈佔關鍵位置，但沒人講要毀壞它。

立法院外交及國防委員會今天審查行政院函請審議「修正世界貿易組織（WTO）入會議定書附錄一之『台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案及《國防產業發展條例》修正草案。

國民黨立委溫玉霞質詢時關注，美國國務卿布林肯曾宣稱台積電不能落入中共手中，《彭博社》甚至報導指出，如果中共犯台，美方將摧毀台積電，還要將所有工程人員運送至美國，經濟部對此有何看法？陳正祺回應，我與美方有持續溝通管道，《彭博社》的報導是少數評論員的看法，而該報導內容最後一句也説，美國政府並沒這個政策，我與美方的共識是維護台灣安全台海和平，但對於有人有此想法，經濟部尊重，卻不是事實。

陳正祺強調，台積電的成就讓台灣在供應鏈佔關鍵位置，但沒人講要毀壞它；溫玉霞追問，台積電創辦人張忠謀也曾說，中共攻台台積電會被毀滅，德國也曾宣稱要將台積電搬到德國？陳正祺說，台積電在台灣投資未來至少2千億元，所以台積電基於業者全球布局的考量，作最好商業化的利用，經濟部尊重，但一定把最先進的製程留在台灣。

▲立法院外交及國防委員會。（圖／翻攝自國會頻道直播）