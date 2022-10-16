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台7線2處暴雨坍方受阻！公路總局緊急封閉2路段：非必要別上山區

▲▼ 陰雨天,潮濕,巷弄 。（圖／記者張一中攝）

▲全台多地風雨強勁，台7線有2路段坍方受阻，公路總局也預警性封閉台8線關原至天祥、台20臨105線天池至向陽等2處路段。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

受到尼莎颱風外圍環流影響，全台多地風雨強勁，台7線2處路段因坍方受阻，公路總局也為此預警性封閉2處路段，同時呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路容易坍方、落石，非必要請勿進入。

台7線大曼路（47K-50K）因現場坍方阻斷而封閉，預計18日中午12點搶通，搶通後現場會先評估，若安全無虞才會開放通行。此外，台7線英士路段（86K+500~87K+300）處因現場持續坍方泥流，道路雙向阻斷無法通行，預計17日搶通。

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公路總局同時預警性封閉2處路段，分別是台8線關原至天祥路段（114K+600~167K+100），從16日下午5點開始只出不進、晚間6點30分封閉道路，預計17日中午12點視雨勢、道路及邊坡狀況決定恢復通行，或另外公布調整管制措施。

除了上述路段，還有台20臨105線的天池到向陽路段（25K~44K）處封閉，預計17日下午5點解除預警性封閉，恢復常態性管制作業。

公路總局提醒，颱風豪雨期間，山區道路容易坍方、落石，路況難以掌握，如果非必要請勿進入山區道路，並多注意氣象資訊、道路通阻訊息，預先規畫行程，做好應變準備。

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