「尼莎」強灌豪大雨　4公路中斷封路「南橫天池向陽段連封4天」

▲台7線北橫公路。（資料圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風外圍環流挾帶猛烈豪大雨，目前有3公路坍方中斷、1公路預警性封閉，其中台20線南橫公路臨105線天池~向陽路段實施管制封閉至週三(10/19)上午7時才恢復常態管制，將視天候開放通行，北橫公路英士路段估今傍晚搶通；此外，蘇花公路也不排如今入夜後預警性封路。

公路總局彙整道路災情，統計截至今(10/16)中午12時止，已有1路段預警性封閉，台20線南橫公路臨105線天池~向陽路段(25K~44K)，實施管制封閉至19日7時恢復常態管制視天候開放通行。

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此外，有3處路段傳出災情受阻，包括台7線北橫公路大曼路段(47-50K)因現場坍方阻斷封閉，預計於10/18日週二中午12時搶通，惟現場仍須經評估安全無虞後開放通行。台8線中橫公路關原路段(117K+400)現場持續落石中無法開放通行，道路雙向阻斷。台7線北橫公路英士路段(86K+500)邊坡坍方道路阻斷，預估於今天下午17時搶通。

公路總局表示，蘇花路廊蘇澳至崇德路段今已有間歇性強降雨，且雨勢有增強趨勢。據氣象局降雨資訊預測入夜後至明日雨勢將更劇烈，考量近日連續降雨，山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險潛勢昇高，必要時不排除視風雨規模實施預警性道路封閉。

根據統計，今天蘇花路廊後續預估尚有6000輛北返車輛，公路總局呼籲用路人提前北返，夜間避免進入山區道路，後續如確有封路必要，將於封路前儘早公布訊息。