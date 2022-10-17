國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

▲網友在Dcard上發文分享自己在荷蘭Outlet購物的血拚心得。（圖／翻攝自論壇「Dcard」）

【企劃特輯】

外國的月亮真的比較圓嗎？國人出國熱愛血拚，最喜歡到當地藥妝店、專櫃或是商店街橫掃各種必買戰利品，但如果要撿便宜，有許多人會選擇當地Outlet掃貨，日前就有一名網友在Dcard上發文表示自己在荷蘭Outlet買了非常多專櫃戰利品且都非常划算，相較之下覺得台灣的Outlet更像是百貨公司，不僅價格跟官方訂價差不多，甚至電商平台上還會更便宜，不禁感嘆「國外的Outlet強太多了」，文章一出立刻引發網友熱議。

該名網友表示和朋友從荷蘭回國之前決定去Outlet購物，搭配優惠券、信用卡回饋、活動折扣、歐元便宜等直呼打到「骨折」；買了Pandora手鍊及戒指只花了3,000台幣、CK內衣褲也只要3件35歐，和朋友一起買了超多袋，見識到國外Outlet折扣的魅力，更分享自己此趟出遊的省錢小撇步，使用滙豐旅人卡刷機票賺到將近9,000哩程，住宿在Agoda折了84折，拿了超多回饋。

文章發出後，網友們紛紛表示「國外outlet真的超好買」、「台灣跟國外比真的差好多」、「去日本一定會排一天逛outlet」、「每次行李箱都是outlet大採購」、「Pandora真的國內外價差超大」、「國外真的比較好買，幾乎沒有在逛台灣凹類」、「美國outlet的Tommy就超便啊，一件Ｔ一千內」、「搭對信用卡，有時候比在台灣買划算」。