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國高中「霸凌他的人」下場都超慘！　網驚喊：死亡筆記本

▲▼排擠／失落／低潮／孤單／煩惱／霸凌（示意圖／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友從小個性孤僻內向，在國高中時，經常被一些壞學生、8+9霸凌欺辱；最近，他和以前的同學們聯絡上，也得知曾欺負過他的那些人，下場都超慘，有的坐牢、有的罹癌，還有淪為街友的。

網友在Dcard娓娓道來，「我的個性從幼兒園就很孤僻內向，一向都不愛與人來往，以前念國中時，在班上常常被言語霸凌，還被壞學生推撞；念高中時，同學都是一些品德敗壞、惡性重大的8+9，他們不只言語霸凌我，還會拿東西丟我。」

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有一次，原po發現有同學拿手機在拍自己，於是想上前阻止，怎料還來不及動作，就被對方毆打，「他們可說是把霸凌手法用得淋漓盡致。」直到上大學，他才終於脫離苦海，同學們素質相當好，都是愛讀書或品德好的人，所以他便沒再受到欺壓。

▲▼學校,校園。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

他接著表示，「以前都有加FB班群，因為還是有不會欺負我、但會與他們來往的人。最近聯絡上他們，也聽到了那些人近幾年的情況。」

原po先是舉出4名國中時欺負他的人，一位去年得到淋巴癌，一位成為街友，還有一位2017年車禍身亡，只剩下一位當初的問題學生，至今無人知道現況。

接著是高中時期的霸凌者，他提到，有一位因槍砲、毒品及傷害罪嫌羈押中，而另外兩位分別因殺人未遂案件和聚眾鬥毆致死，也都在牢中，「那些欺負過我的同學災禍連連，而沒有霸凌我的人日子都過得不錯。」

▲曾欺負過他的人，過得一個比一個慘。（圖／翻攝自Dcard）

▲曾欺負過他的人，過得一個比一個慘。（圖／翻攝自Dcard）

原po直言，「那些欺負我的人已經付出代價，所以我也不要求他們道歉了，要不是他們過得不好，這個仇我會記一輩子，除非他們親自向我道歉。」

對此，網友們紛紛回應，「會霸凌的就那幾種貨色，通常都不長命，遲早把自己玩死」、「死亡筆記本，但是其實壞人長命的更多」、「霸凌我的那些人現在好好的」、「看到這種結局最爽了」、「聽了好舒爽喔，惡人真的不得好死」、「哪撿的死亡筆記本說一下」。

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