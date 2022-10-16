共伴效應雨不停！中橫多處落石坍方　關原至天祥預警性封閉

▲台8線162.2k迴頭彎附近爆發泥流，工務段搶修團隊人員、機械於現場隨坍隨清，維持該路段通行。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，中橫公路台8線大禹嶺以東，山區路段連日降雨已達大雨至豪雨等級，因氣象預報顯示，此波降雨短時間尚無減緩跡象。公路總局表示，台8線162.2k迴頭彎附近16日也陸續爆發泥流，工務段搶修團隊人員、機械於現場隨坍隨清，維持該路段通行。

太魯閣工務段考量天候影響及入夜後視線欠佳，為避免用路人夜間受困山區，將於16日傍晚實施「預警性封閉道路」，封閉台8線關原至天祥（114.6k~167.1k）路段，16日17時起禁止進入（封閉路段只出不進），18時30分道路封閉（封閉路段禁止通行），預估明（17）日中午12時的雨勢及道路、邊坡狀況，決定恢復通行或另行公布調整管制措施。

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公路總局籲請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。