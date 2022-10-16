暴雨狂灌！網崩潰「可以停了嗎」　專家示警「共伴效應還沒發威」

▲大台北、宜蘭出現劇烈雨勢，明天嚴防更猛烈降雨。（圖／翻攝粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急﻿」）

記者李姿慧／台北報導

大台北、宜蘭今出現驚人雨量，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急﻿」今下午表示，宜蘭山區暴雨狂灌，24小時已達800毫米，蘭陽溪上游劇烈雨勢持續中，台北強降雨持續，另一波也準備補上，而今北台灣降雨只是颱風外圍環流導致，真正共伴效應還沒真正發威，今夜到明天將是關鍵。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急﻿」今下午指出，宜蘭山區暴雨狂灌，24小時已達800毫米，劇烈雨勢持續中，且根據觀測，今天上午8時到9時一小時雨量高達106毫米，接著連續2小時也有94、98毫米，真的很驚人，過去24小時累積雨量也已達到850毫米。此外，台北強降雨持續中，另外一波準備補上！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急﻿」表示，劇烈雨勢還會持續到明天，尤其「共伴效應」還沒真正發威；今天北台灣大雨只是颱風外圍環流導致，真正「共伴效應」還沒開始發生，今夜至明天，要密切觀察「共伴效應」冷暖交會發生的位置，將決定台北、宜花的降雨強度，很關鍵！

由於北台灣雨勢猛烈未歇，有網友也哀號：「已崩潰，可以停了嗎」、「大直橋下淹大水」、「只是撐傘走出去，不到3分鐘褲子全濕」、「內湖真的雨爆大沒停過」、「不要再下了」。

根據氣象局最新觀測，截至今下午4時50分，宜蘭縣大同鄉水保局樂水分校2日累積雨量已達到972.5毫米，即將破千，台北市擎天崗2日累積雨量已達880.5毫米，宜蘭縣大同村英士村也出現878毫米累積雨量。