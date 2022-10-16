尼莎離台後轉中颱！今晚到明晚「灌驚人豪雨」　下週又有熱帶擾動

▲氣象局預報員徐仲毅。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風強度仍有增強趨勢，氣象局預估今晚11時前後轉為中颱，由於尼莎路徑正逐漸通過巴士海峽近海，氣象局預計晚間8時30分解除海警，不過明天東北季風影響，北部、東北部將有驚人劇烈降雨。氣象局也指出，下週後半段菲律賓東方海面則要留意有熱帶擾動發展。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎颱風強度過去3小時強度變化不大，維持輕度颱風上限，不過向西移動過程，預計強度可能再增強，暴風半徑仍有擴大趨勢，預計今晚11時前後可能轉為中颱，後續仍待觀測。

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▲氣象局預報員徐仲毅。（圖／記者李姿慧攝）

徐仲毅指出，尼莎颱風雖僅發布海上警報，但對陸地風雨影響仍大，昨天到今天傍晚5時各縣市累積雨量，宜蘭大同鄉樂水分校已有927.5毫米、北市擎天崗累積891毫米、桃園市復興區嘎拉賀累計雨量551毫米；短時強降雨累積雨量也很明顯，今最大時雨量為宜蘭大同鄉樂水分校破百，達到116毫米，桃園復興區和花蓮縣萬榮鄉等也有85毫米以上。

降雨趨勢部分，徐仲毅表示，今晚到明晚要嚴防豪大雨，特別是北北基桃和宜蘭，東北風下來，迎風面會有明顯降雨，另外雖然颱風遠離，明天仍有9到12級強陣風。

徐仲毅指出，下週後段半則要留意菲律賓東方海面仍有熱帶擾動的發展，不過強度、路徑等預測變數大，仍待後續觀察。