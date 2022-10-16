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代理孕母粉專遭批收費高　她發文39筆回嗆「瘋母狗」判賠16萬

▲女老師不滿代理孕母粉專管理者收費不合理，發文爆料，結果反遭對方指控。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲女老師不滿代理孕母粉專管理者收費不合理，發文爆料，結果反遭對方辱罵。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者翁子皓／台中報導

台中一名女老師為了代理孕母的相關問題，向在臉書經營代理孕母粉絲專頁的小潔（化名）諮詢，但事後認為小潔收費不合理，於是在臉書上爆料。小潔對此非常不滿，在臉書上發文指控女老師，結果遭對方提告求償。台中地院近日審結，判小潔須賠16萬元，仍可上訴。

台中一名女老師向小潔諮詢代理孕母相關的問題後，認為對方收費不合理，於是自行前往烏克蘭且成功代孕，女老師回國後，在臉書公開代理孕母的實際價格，並找媒體爆料，表示小潔的收費不合理。

小潔對此感到不滿，為了報復女老師，從2019年10月到2022年4月間，在臉書上發出共計39筆文章指控、辱罵女老師，文中寫道「像隻瘋母狗一樣對空吹狗螺」、「這隻患有妄想症躁鬱症幻聽幻覺的闊嘴皺巴巴醜不啦嘰的水母講垃圾話」、「闊嘴女巫」、「淫女很閒、姐很忙」、「對缺錢婊而言已經很多、很多、很多了！真的就是有那麼無聊的婊」等不堪入目的侮辱性字眼。

女老師氣不過，向小潔提告，求償83萬。法官認為，小潔部分言論是情緒性的人身攻擊，已逾越言論自由之範疇，足以使女老師感到難堪與屈辱，應負損害賠償的責任。

但另一方面，小潔也有提及女老師夫婦前往烏克蘭代孕，違反人工生殖法，遭法院判決有罪。這部分法官認為，小潔雖措辭尖銳，且帶有情緒，但仍是善意發表適當評論，不具違法性。

法官為算出合適的賠償金額，審核小潔所發的39筆文章，從中找出21筆需要負侵權的責任，判小潔要賠女老師16萬元，仍可上訴。

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