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黑道大哥慘遭網路霸凌！「威震」吳明達控被改圖羞辱　2嫌被逮

▲▼吳明達在臉書被人改圖羞辱，竟是青山宮主委黃清源姪子所為。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲吳明達在臉書被人改圖羞辱，竟是青山宮主委黃清源姪子所為。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

威震集團吳明達，因涉嫌雇槍手殺人未遂、賭博以及洗錢，遭法院裁定收押禁見，吳在6月就曾遭警方逮捕，當時反應「被人申請假帳號羞辱、妨害名譽」，10月再度落網，其餘幫眾不滿指出「都不辦芳明館」，警方後續也查出黃清源的姪子、司機涉嫌在網路貼不實言論，也依規定通知到案。

警方調查，威震集團吳明達，因涉嫌花5百萬買兇槍殺青山宮主委黃清源，所以在6月就遭警方查緝到案，事後以3百萬交保，但是檢警又查出，吳明達又涉及洗錢、賭博，且雙北4起殺人犯的嫌犯都與吳明達有關係，所以在4日第二度發動拘提，並逮捕吳以及其他共犯到案。

▲▼吳明達在臉書被人改圖羞辱，竟是青山宮主委黃清源姪子所為。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲吳明達不滿在臉書上被人改圖羞辱，6月被逮時請警方協助幫忙。（圖／記者邱中岳翻攝）

但吳曾在6月第一次被抓，就有提到曾經有人在臉書上申請多個帳號，並且以嘲諷自己的名字、甚至還拿舉辦告別式的照片，改圖作文章，且這些帳號透過臉書以及即時通訊軟體公開散布不實貼文，已經涉及偽造文書、妨害名譽等罪嫌。

警方在4日再度逮捕吳明達等幫眾，吳明達又提出請求「可以幫忙查嗎？」其餘幫眾也反應「為何都不查芳明館」，其實警方早在6月就開始清查資料，並鎖定18歲的黃姓男子、31歲的柳姓男子，2人到案後表示，因為不滿吳明達，所以才會改圖散布不實貼文。

警方指出，到案的黃姓男子就是青山宮主委黃清源的姪子，另名柳姓男子則是黃清源的司機，黃清源則表示，本人不會用手機，也責備親信為何要這樣，但警方仍依照妨害名譽、偽造文書等罪嫌，將2人函送法辦。

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