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臉書又故障？她追蹤數「一夜蒸發6萬」　呂秋遠也哀號：我少80萬

▲▼臉書、Meta、Facebook。（圖／路透社）

▲臉書疑似故障。（圖／路透社）

記者朱祖儀／綜合報導

不少名人會透過臉書和粉絲互動，不過最近卻發現追蹤人數疑似被收回。名嘴王時齊今（12）早在臉書哀號，表示粉絲追蹤數一夜之間突然少了6萬人，不清楚發生了什麼事情。文章一出隨即湧入不少人抱怨自己也遇到同樣的狀況，律師呂秋遠更說「我少了80萬！」

王時齊在臉書發文表示，一覺醒來就發現自己的臉書追蹤人數少了6萬人，看到的當下嚇了一大跳，「為什麼臉書沒收了我六萬人？怒吼！！」從上傳的截圖中也可以看到，她的追蹤人數只剩下不到萬人。不少網友看到後，紛紛表示「真的很誇張」、「臉書真的越來越扯！平常檢舉假帳戶，明明是人工都顯而易見的假，他們竟然可以回系統偵測不到，然後現在任意沒收粉絲數」、「FB好像說要清假帳號，但這裡有6萬個這麼多嗎」。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／王時齊）

▲王時齊抱怨一夜少了6萬追蹤。（圖／翻攝自Facebook／王時齊）

文章曝光後也釣出不少受害者，呂秋遠就在下方留言表示「沒關係，我少了80萬」，名嘴教師黃益中也說「姐，我的也不見了！」透露似乎許多人的追蹤數都被砍成9000多人，不確定是系統當機還是臉書政策改變。「四叉貓」劉宇也發文哀號，「睡醒發現自己少了11萬個多毛狀熊追蹤」。

另外，知名球評石明謹也透露，臉書追蹤人數瞬間少了6萬人；作家米果指出，她的個人臉書有開放追蹤，不過一夜之間也被刪掉將近2萬追蹤者，「也就是說，我寫在這裡，被刪掉的人還是看不到，先說喔，不是我刪的」。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）

▲呂秋遠的追蹤人數也剩不到萬人。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）

但也有人指出，雖然點進帳號頁面，許多人的追蹤數都僅剩9000多人，但在搜尋頁面或點選追蹤人數，仍會顯示原本的追蹤數，「介面上呈現是九千多，但點進去看追蹤者，上方顯示數量還是正常」、「點入追蹤者好像會呈現真實人數」、「應該是bug？按進去看還是六萬多」。

▼搜尋頁面的追蹤人數顯示正常。（圖／翻攝自Facebook／王時齊）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／王時齊）

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