台中藍營議員34人參選　沒沒無名志工媽...3年臉書追蹤數破2萬

▲▼台中藍營有34人參選市議員，大家爭相和市長盧秀燕合照，也用心經營臉書。（圖／市議員參選人臉書提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

九合一選舉還有45天，台中市議員有127人角逐65席，國民黨這次提名34人，比現任25人還多，不但議會過半的企圖心相當明顯，在強大的母雞盧秀燕帶領下，更讓參選人信心倍增，從參選人臉書追蹤數的多寡約略可看出人氣指數，《ETtoday新聞雲》為您整理人氣最高的5人。

選舉倒數45天，除了3名市長參選人全台中到處拜票跑攤之外，17個選區、127名參選人也是卯足全力，競逐65個席次，總平均而言，當選率約一半，但從選區細看，各個選區的激烈程度不一，后里、豐原區和北屯區，都是12人角逐5席，大里、霧峰區參選人數最多，有14人，不過，當選席次有6人，一換算，當選率都在4成2左右，比起平地原住民選區，5搶1，選情才是最為艱困。

再從國民黨看來，現任有25席，這次竟提名34人，議會要過半的企圖相當明顯，之所以如此有信心，不外乎有最強母雞盧秀燕的帶領，各街頭都掛上和盧的合照，大家信心十足。

選舉人氣指標，除了傳統椿腳、社團組織等，還有所謂的空氣票，也就是直到投票當天才知道有多少支持者，不過參選人的臉書追蹤數可略知一二。

國民黨參選人臉書最高前5名，分別是現任議員羅廷瑋3.2萬人、副議長顏莉敏2.8萬人、立仁里長鄭伯其2.6萬人、議長張清照2.1萬人，第5名的邱愛珊2.0萬人，是5人中唯一沒有公職身份，3年多來從1個默默無名的志工媽媽，如今追蹤數一路飆高，還受到盧秀燕極力推薦，可見邱一步一腳印，用心握遍每雙手，前景可期。