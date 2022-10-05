妹子想換IG！他尬回沒在用「會被扣分嗎」　網揭1缺點：不會聯絡了

▲雖然FB、IG相當流行，但也有些人沒有使用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有用社群軟體，剛認識新朋友時也會交換，不過近日就有一名網友發文表示，他真的沒在使用臉書和IG，這件事情在兩性市場中，會被扣分嗎？貼文曝光後，網友看法不一，不過不少人都點出1缺點。

這名網友在PTT的Boy-Girl板上，以「沒臉書、IG會扣分嗎」為題發文，提到之前他和一群朋友出去玩，碰到同個女生幾次，因為大家玩得很開心，所以對方就趁空檔問他有沒有臉書？

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原PO表示，當時他真的老實說「沒有」，結果女生卻覺得有些奇怪；後來對方再問是否有用IG？原PO也實話實說「沒有」。事後他便不禁好奇，如果沒在使用臉書、IG這類社群軟體，在兩性市場中是扣分的嗎？

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▲沒有使用IG是扣分的嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文一出，底下網友紛紛回應，「主觀沒扣分，但客觀確實會影響認識人的機會吧」、「是你少了互動的機會，女生也會覺得你對她沒意思，活動結束就不會聯絡了」、「會覺得少了一個了解對方的管道」、「IG是很好長期維持關係的管道」、「就少了一個找話題的管道咩」、「會影響互動的機會+1，有IG的隨便一個限動都是話題」。

也有些網友分享其他看法，「通常會覺得是刻意不給啊，然後還給那麼爛的理由」、「別人都用IG當社交工具，你沒有社交工具當然GG」、「但可以加LINE吧？FB跟IG的確沒年輕人那麼常PO文」、「我也沒在用，每天都在工作、讀書要PO啥」、「男友也是兩個都沒有，一開始認識覺得怪，但也還好」、「不會啊，加了完全沒聯絡的比例99.9%」。

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