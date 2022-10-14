誘烏干達學生來當奴工　中州科大副校長+苗栗勞青副處長遭起訴

▲中州科大涉虐16名烏干達學生檢方起訴10人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中州科技大學以高額獎學金、學習英文、提供就業機會，騙16名烏干達學生來台，並在雲林及苗栗等處當黑工每月超時工作超過300小時，今天檢方全案偵結，將柴姓副校長、苗栗縣政府勞青處涂姓副處長及仲介業者等10人，依涉嫌違反貪污治罪條例、人口販運防治法、詐欺、就業服務法等罪嫌，提起公訴。

▲苗栗勞青處涂姓副處長今移審地院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地檢表示，本署檢察官蔡奇曉指揮法務部調查局臺中市調查處、內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊、彰化縣警察局員林、彰化、鹿港、和美、芳苑等分局組成專案小組，被告柴姓副校長、前推廣中心藍姓主任、林姓行政主管等人於2019年11月間，涉嫌以謊稱提供高額獎學金、高科技產業實習等詐術，誘騙烏干達籍人士共16名以留學中州科大名義來台，旋即以積欠來台旅費10萬700元、每學期學雜費6萬餘元等不當債務約束之手段從中牟利，並透過陳姓仲介業者前往苗栗縣等地工廠從事超長工時且與報酬顯不相當之勞力密集工作。

▲中州科大涉虐16名烏干達學生警檢搜索。（圖／記者唐詠絮翻攝）

期間歷經4次搜索，扣押相關證物後竟查出案外案，苗栗縣政府勞青處涂姓副處長涉嫌圖利陳姓業者，經檢察官訊問後認涂涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，8月19日向法院聲請羈押禁見獲准，今天移審彰化地院召開接押庭中。

經專案小組縝密分析證物後，中州科大李姓行政人員被告以違反個人資料保護法，向時任移民署中區事務大隊南投收容所劉姓副隊長，要求其利用權限查詢烏干達籍學生之去向。

合計柴副校長詐取教育部補助款9萬3979元、前推廣中心藍姓主任獲利24萬2060元、林姓行政主管等獲利8萬3400元、陳姓業者獲利202萬9384元，檢察官均依法向法院聲請宣告沒收。

▲中州科大涉虐16名烏干達學生警檢搜索。（圖／記者唐詠絮翻攝）

全案經檢察官偵查終結，對被告等人分別以違反人口販運防制法、刑法加重詐欺取財、違反貪污治罪條例、違反個人資料保護法、刑法公務員洩漏國防以外之秘密、行使公務員登載不實文書等罪嫌提起公訴。