疑捲「烏干達學生黑工案」！　苗縣府勞青處副處長涉貪遭收押

記者唐詠絮、蔡文淵、戴若涵／彰化-苗栗報導

近期爆出民眾懷淘金夢赴柬埔寨，卻陷入人蛇集團陷阱，慘淪「豬仔」遭販賣、性侵、虐打案！彰化地檢署近日偵辦相關案件，18日赴苗栗縣政府勞工及青年發展處辦公室搜索，將副處長涂榮輝等6人帶回，其中檢方認定涂榮輝有涉嫌重大及有勾串證人及逃亡之虞聲請羈押獲准。據了解，涂榮輝疑似捲入先前中州科大「烏干達學生黑工案」。

▲苗栗縣府勞青處副處長涂榮輝涉貪遭聲押獲准。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

彰化檢方表示，涂姓副處長是因涉入貪瀆案而被聲押，強調目前案件還在偵辦中。據悉，彰化檢方是偵辦中州科大烏干達學生打工被剝削案時，清查某仲介公司發現，該公司在其他縣市有處罰紀錄，在苗栗縣卻沒有，檢方懷疑苗栗縣主管官員可能涉入貪瀆，這才循線將涂榮輝等人帶回，至於詳細案情仍有待進一步調查釐清。

回顧「烏干達學生黑工案」，彰化中州科大1月間爆出以高額獎學金、學習英文、提供就業機會，騙14名烏干達學生來台當黑工，但學生抵台後，卻因校方原本承諾的獎學金跳票，導致需要支付新台幣10萬多來台欠款費用、高額學雜費及生活費，因此被迫選擇超時工作，進入無限負債迴圈。

烏干達學生當時遞交陳情信給檢方，表示來台目的是欣羨我國在科技、經濟上巨大成就，希望獲取相關知識回國貢獻所學，用求學經驗改善烏干達現狀、造福同胞，而非來台超時工作賺錢。

事發後教育部勒令中州科大不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施，但經教育部多次糾正中州科大仍未改善，故私校諮詢會做成決議，該校從111學年起全面停招。