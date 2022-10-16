不到2小時！習近平二十大未讀全文　央視評最大感受就是「短」

記者蔡儀潔／綜合報導

中國共產黨第二十次全國代表大會今（16）日今早召開，中共中央總書記習近平發表了政治報告，相較於2017年十九大的連講3個半小時，他今年全場演說僅耗時1小時50分鐘，未讀全文。大陸官媒央視在會後點評道，今年大會最大感受就是「短」，可以說「濃縮就是精華」。

▲今早大會現場。（圖／記者任以芳攝）

習近平今早的演說並沒有讀「全文」，而是報告重點摘要。以對台最新方針為例，習近平口頭報告並未提到「九二共識」，強調堅持以最大誠意，盡最大努力‌‌爭取和平統一為前提，但絕不承諾放棄使用保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉‌‌和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對‌‌廣大國家統一。

不過，在全文的紙本報告中有提及「九二共識」。內容顯示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求；「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

▲習近平發表報告。（圖／翻攝自央視新聞）

對比時長，5年前的十九大大會上，習近平連講200分鐘、約3個半小時，今年則講了110分鐘、約1小時50分鐘。

大陸官媒《央視》主持人白岩松在會後總結時，談到整場大會的最大感受就是「短」，僅耗時了1小時50分，可以說「濃縮就是精華」。

外界聯想到，2002年十六大開幕大會上，時任中共總書記江澤民以76歲高齡進行政治報告，由於年事已高，也是選擇讀重點。